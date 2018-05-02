Alişan isyan etti: Size ne yahu size ne!
Dün Buse Varol ile dini nikah kıydıran Alişan kendisini eleştirenlere sert çıktı: "Size ne yahu size ne!"6 Mayıs'ta evlenecek olan Buse Varol ve Alişan düğün öncesi imam nikâhlarını ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'na kıydırdı.
Çift, Beraat Kandili'nden hemen sonra soluğu Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun yanında aldı. Hatipoğlu'na dini nikah kıydıran ikili, bu anı sosyal medya hesaplarından paylaşmazken görüntü sosyal medyaya sızdı.
ALİŞAN BAZI TAKİPÇİLERİNİN ELEŞTİRİLERİNE YANIT VERDİ: SİZE NE!
Kısa sürede büyük ilgi gören görüntülere çok sayıda yorum yapıldı. Bazı takipçileri Alişan’ı gösteriş yapmakla suçladı. Sessizliğini bozan Alişan, gelen eleştirilere şu cevabı verdi: Biz Elhamdülillah Müslümanız... Ve dinime göre Allah'ım neyi emrediyorsa onu yaptım. Kimsenin dinine de, örfüne de, adetine de karışmam ve laf söyleyemem. Kim neye inanıyorsa öyle yaşasın. Bugün Allah katında, Allah'ın izniyle de pazar günü hukuken ve kanuni olarak evlenmiş olacağım, İnşallah... Burada ve birçok sitede yorum yapanlara sesleniyorum... Ne olur bir kere de insan gibi yorum yapıp, mutluluklar dileyin... Ama altını çiziyorum insanlık! Soyunana karışırsınız, ibadet edene karışırsınız, açılana laf, kapanana laf... Size ne yahu size ne!’
700 BİN LİRA HARCADI
Ünlü türkücünün düğün, takı, gelinlik-damatlık, balayı, Ulus'da kiraladığı lüks ev ve diğer masraflar için 700 bin lira harcadığı öğrenildi.
BALAYI RAMAZAN AYINDAN SONRA
Düğünden hemen sonra balayına çıkmak istemeyen çift, Ramazan bittikten sonra iki haftalığına Amerika'ya gidecek.
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