Alişan, Berkay’ı neden sildi?
Kanal D’nin, sunuculuğunu ünlü manken Özge Ulusoy’un yaptığı sevilen programı Magazin D haberleri ile fark yaratmaya devam ediyor.
Ünlü sanatçı Alişan geçtiğimiz günlerde Buse Varol ile dillere destan bir düğün ile dünyaevine girmişti. Sanatçının düğününe yakın arkadaşı Berkay’ın gelmemesi herkes tarafından merak konusu oldu. Alişan’ın yakın arkadaşı Berkay ile arasınınneden bozulduğunun detayları sadece Magazin D’de ekrana geldi.
Magazin D hafta içi her gün saat 15.00’de Kanal D’de.
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