Alina Boz: Sadece iki uzun ilişkim oldu

Kendisiyle ilgili merak edilenlere yanıt veren ünlü oyuncu özel hayatı hakkında da konuştu.

Sezen Aksu’nun oğlu Mithat Can Özer’le uzun süredir aşk yaşayan Boz, “Benim hiç date’im yok. İki tane uzun ilişkim oldu” dedi. Rusya’da doğan ve 7 yaşında ailesiyle Türkiye’ye gelen Boz çocukken pilot olmak istediğini de söyledi: “Lisedeyken pilot olmak istiyordum. Ancak Türk kimliğim yoktu, Türk olmayanlar havacılık okullarına giremiyormuş.”

Sezen Aksu’yu çok severim

Alina Boz, Zeynep Ocak’ın sorularını yanıtladı. Sezen Aksu’nun oğlu Mithat Can Özer’le aşk yaşayan oyuncu, en sevdiği şarkıcıları sıralarken Aksu’yu da saydı: “MFÖ ve Athena’yı severim. Sezen Aksu’yu da çok severim.”