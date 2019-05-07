Alihan kimdir? Alihan'ın hayatına ilişkin bilgiler
Şarkıcı Alihan, 2. Sayfa programında Tuğçe Ergişi ile gerginlik yaşadı. İkili arasındaki tartışma ardından Alihan’ın hayatına ilişkin bilgiler bir kez daha gündeme geldi. Peki, Alihan kimdir?
Şarkıcı, besteci ve söz yazar Alihan, 2 Şubat 1974 tarihinde Sivas'ta dünyaya geldi. İlk öğretimini Kurtuluş İlköğretim okulunda tamamlamış ardından da Kurtuluş Lisesini bitirmiştir. 1992 yılında ilk albümü Bu Gecede Yalnız Kaldım adlı albümü piyasada sürdü. 1994 yılında Oyuncak Gibi adlı albümünde olan Kime Aşıksın isimli şarkıyı Güllü seslendirmiştir.
ALBÜMLERİ
1-Bu Gecede Yalnız Kaldım (1992)
2-Bu Kadın Neden Ağlıyor & Sana mı Tapacaktım (1994)
3-Huzurundayım (1995)
4-Duygularımla Başbaşa (1996)
5-Toprağım & Sen Özelsin (1997)
6-Yavrucum (1998)
7-Yürekli (1999)
8-Yaralı Kadın (2001)
9-Sen Yanacaksın (2002)
10-Yakamadığım Anılarım & Vefasız (2003)
11-Teksin & Yürek Yangını (2004)
12-Önce Bana Para Lazım (2006)
13-Her Mevsim Bende Kış & Sahte Sevgililer (2015)
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