Alice geliyor
Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola ve Enis Arıkan’ın başrolleri paylaştığı “Alice”in sahne tarihi belli oldu. Müzikal, 7 Şubat’ta perde açacak.
“Alice Harikalar Diyarında” adlı eserden uyarlanan ve provaları devam eden “Alice” ilk kez 7 Şubat akşamı Zorlu PSM’de sahnelenecek.
Müzikal güçlü kadrosuyla da merak uyandırıyor. Serenay Sarıkaya’nın “Alice” olarak izleyici karşısına çıkacağı “Alice”te Ezgi Mola “Kraliçe”, Enis Arıkan “Tavşan”, Şükrü Özyıldız “Şapkacı”, İbrahim Selim “Kral”, Merve Dizdar ise “Kedi”yi oynayacak.
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