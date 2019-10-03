Alice başıma gelebilecek en güzel şey
Serenay Sarıkaya, “Alice Müzikali”ndeki rol arkadaşı İbrahim Selim’in Zorlu PSM’nin YouTube kanalında yayınlanan “Bu Gece” programına konuk oldu.
Hakkında merak edilenleri anlatan ünlü oyuncu, “Alice, başıma gelebilecek en güzel şey. Hem çocukluğumdan beri böyle bir işin içinde olmayı çok istiyordum, hem de sizler gibi mesleğinde başarılı yerlerde olan insanlarla bunu yapabiliyor olmak beni çok şanslı hissettiriyor” diye konuştu. Sarıkaya gecede izleyiciye sürpriz yaparak Hakan Altun’un “Telefon”, Alicia Keys’in “If I Ain’t Got You” ve Zeynep Dizdar’ın “Vazgeç Gönül” şarkılarını da seslendirdi. Zorlu PSM Touché Sahnesi’nde çekilen programı izleyenler arasında Ezgi Mola, Burcu Esmersoy, Aslı Bekiroğlu-Can Koçkan ve Merve Dizdar da vardı.
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