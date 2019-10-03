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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Alice başıma gelebilecek en güzel şey

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Alice başıma gelebilecek en güzel şey

Serenay Sarıkaya, “Alice Müzikali”ndeki rol arkadaşı İbrahim Selim’in Zorlu PSM’nin YouTube kanalında yayınlanan “Bu Gece” programına konuk oldu.

Hakkında merak edilenleri anlatan ünlü oyuncu, “Alice, başıma gelebilecek en güzel şey. Hem çocukluğumdan beri böyle bir işin içinde olmayı çok istiyordum, hem de sizler gibi mesleğinde başarılı yerlerde olan insanlarla bunu yapabiliyor olmak beni çok şanslı hissettiriyor” diye konuştu. Sarıkaya gecede izleyiciye sürpriz yaparak Hakan Altun’un “Telefon”, Alicia Keys’in “If I Ain’t Got You” ve Zeynep Dizdar’ın “Vazgeç Gönül” şarkılarını da seslendirdi. Zorlu PSM Touché Sahnesi’nde çekilen programı izleyenler arasında Ezgi Mola, Burcu Esmersoy, Aslı Bekiroğlu-Can Koçkan ve Merve Dizdar da vardı.

Alice başıma gelebilecek en güzel şey


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