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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.10.2019 - 15:06, Son Güncelleme:

Ali Uğur Akbaş kimdir? Yeliz Yeşilmen’in eşi Ali Uğur Akbaş kimdir?

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Ali Uğur Akbaş kimdir? Yeliz Yeşilmen’in eşi Ali Uğur Akbaş kimdir?

Yeliz Yeşilmen’in eşi Ali Uğur Akbaş, iş dünyasında aktif olarak yer alan ve tanınan isimlerden biri. Ali Uğur Akbaş, Adana Demirspor Kulübü'nün 2. Başkanlığını yürütmektedir. Peki, Ali Uğur Akbaş kimdir, kaç yaşında?

Aslen Adanalı olan Ali Uğur Akbaş, 1963 yılında dünyaya geldi. Ortaöğrenimini Adana'da tamamladıktan sonra iş hayatına atıldı, turizm, petrol ve nakliye gibi farklı sektörlerde faaliyette bulundu. Türkiye ve Dünya'nın birçok şehrinde incelemelerde bulunan Ali Uğur Akbaş, özellikle şehir planlamaları, altyapı ve peyzaj düzenlemeleri konusunda birçok konferansa katıldı. AYAMDER, Atlı Spor Kulübü, Salı Grubu başta olmak üzere birçok sivil toplum örgütünün üyesi olan Ali Uğur Akbaş, Adana Demirspor Kulübü'nün 2. Başkanlığını yürütmektedir. Aynı zamanda Çukurova Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin Mütevelli Heyet Başkanı olarak birçok kültürel ve bilimsel araştırmaların yapılmasına katkı sağlamıştır. İki kez evlenen Ali Uğur Akbaş ikinci evliliğini oyuncu Yeliz Yeşilmen ile yaptı. 2010 yılında nikah masasına oturan çiftin Asya Tuana ve Birbey adında iki çocuğu var.

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