Ali Sunal’ın müstakbel eşi Nazlı Kurbanzade kimdir?
Kemal Sunal’ın kendi gibi oyuncu olan oğlu Ali Sunal, bugün Nazlı Kurbanzade ile evleniyor. Magazin dünyasından uzak olan Nazlı Kurbanzade’nin hayatına ilişkin detaylar merak ediliyor. Peki Ali Sunal’ın müstakbel eşi Nazlı Kurbanzade kimdir?
Geride bıraktığımız ocak ayının son günlerinde aile arasında bir nişan yapan Ali Sunal- Nazlı Kurbanzade çifti bugün Beşiktaş’taki Swissotel’de nikah masasına oturacak. Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade’nin ÇABA Derneği'nin projelerinde birlikte çalışırken tanıştığı söyleniyor.
42 yaşındaki Ali Sunal ile hayatını birleştirecek olan Nazlı Kurbanzade, cemiyetin ünlü simalarından Bülent Kurbanzade’nin kızıdır. Asıl mesleği Avukatlık olan Nazlı Kurbanzade bazı etkinlikler için zaman zaman modellik de yapmaktadır. Koç Üniversitesi mezunu olan Kurbanzade, Çağadaş ve Bağımsız Yardımlaşma Derneği’nin (ÇABA) projelerinde çalışıyor.
ALİ SUNAL KİMDİR?
Ali Sunal, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. Kemal Sunal'ın oğludur. Babasıyla birlikte oynadığı Propaganda filmindeki "Mahmut " ve En Son Babalar Duyar dizisindeki "Mustafa" rolleriyle tanındı. Sadri Alışık Kültür Merkezi Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul gibi topluluklarda çalıştı. Sinema ve dizi filmlerde rol aldı.Ali Sunal, 22 Temmuz 2011 tarihinde Gökçe Bahadırile evlendi. 23 Şubat 2012 tarihinde boşandı. Şu anda Güldür Güldür Show'da koreografi yönetmenliği yapmaktadır. "
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