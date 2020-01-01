Ali Sunal'ın gözyaşları... Narin dedesini görünce...

O anların videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Ali Sunal duygularını şu sözlerle ifade etti; Bir anda kitabın durduğu rafa götürdüm ve kendi kendine dakikalarca böyle yapmaya başladı. Gözyaşlarımı tutamadım paylaşmak istedim büyük ailemle. Benim için yılın en duygusal anı... Hepinize mutlu yıllar diliyorum sevgiler...