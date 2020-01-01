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Haber Giriş: 01.01.2020 - 08:46,Son Güncelleme:/

Ali Sunal'ın gözyaşları... Narin dedesini görünce...

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Ali Sunal’dan duygusal paylaşım... Narin bebek, dedesi Kemal Sunal’ın fotoğrafına verdiği tepkiyle babası Ali Sunal’ı duygulandırdı.

O anların videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Ali Sunal duygularını şu sözlerle ifade etti; Bir anda kitabın durduğu rafa götürdüm ve kendi kendine dakikalarca böyle yapmaya başladı. Gözyaşlarımı tutamadım paylaşmak istedim büyük ailemle. Benim için yılın en duygusal anı... Hepinize mutlu yıllar diliyorum sevgiler...

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