Haber Giriş: 01.01.2020 - 08:46,
Ali Sunal'ın gözyaşları... Narin dedesini görünce...
Ali Sunal’dan duygusal paylaşım... Narin bebek, dedesi Kemal Sunal’ın fotoğrafına verdiği tepkiyle babası Ali Sunal’ı duygulandırdı.
O anların videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Ali Sunal duygularını şu sözlerle ifade etti; Bir anda kitabın durduğu rafa götürdüm ve kendi kendine dakikalarca böyle yapmaya başladı. Gözyaşlarımı tutamadım paylaşmak istedim büyük ailemle. Benim için yılın en duygusal anı... Hepinize mutlu yıllar diliyorum sevgiler...
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