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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Magazin
24.05.2018 - 12:49, Son Güncelleme:

Ünlü sunucunun evliliği tek celsede bitti! Gizlice boşandılar

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Ünlü sunucunun evliliği tek celsede bitti! Gizlice boşandılar

“Kelime Oyunu” adlı yarışma programının sunucusu Ali İhsan Varol ile eşi Ayşe Varol’un evliliği tek celsede bitti. “Gizli” görülen duruşmada mahkemenin çiftin çocuğunun velayetini anneye verdiği öğrenildi.

İstanbul Aile Mahkemesi’ne avukatları aracılığıyla başvuran Ali İhsan Varol, eşi Ayşe Varol’a “evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle anlaşmalı boşanma” davası açtı. Eşiyle boşanma konusunda anlaşmaya vardıklarını belirten ünlü sunucu boşanmalarına karar verilmesini istedi. İstanbul Aile Mahkemesi’nde basına kapalı olarak görülen davada Ali İhsan Varol ile davalı Ayşe Varol çocuklarıyla birlikte katıldı. Yaklaşık yarım saat süren duruşmada mahkeme taraflara boşanma konusunda anlaşıp anlaşmadıklarını sordu. Varol çifti boşanmak istediklerini mahkemede bir kez daha tekrarladı. Mahkeme, tarafların boşanmasına karar verdi. Mahkeme çiftin talebi doğrultusunda çocuğun velayetini anneye verdi. Çiftin birbirinden ne kadar tazminat ve nafaka istediği açıklanmadı.

Ünlü sunucunun evliliği tek celsede bitti Gizlice boşandılar

EŞİNE ŞİDDET UYGULADIĞI ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Ayşe Varol, 5 ay önce Sarıyer Polis Merkezi’ne başvurarak sunucu eşi Ali İhsan Varol’un kendisine hakaret ettiğini ve yumruk attığını öne sürerek şikayetçi olmuştu. Savcılık, Ali İhsan Varol’a eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla 3,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlamıştı. Ali İhsan Varol da bunun üzerine twitter hesabından açıklama yaparak, “Böyle bir iftiraya karşı sessiz kalınamaz. Sistem gerçekten şiddete uğrayan kadınların kurtarıcısıysa eğer varsın bu çamurun izi bende kalsın. Gam yemem. Hakikat er geç ortaya çıkar’ şeklinde paylaşımda bulunmuştu.

 

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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