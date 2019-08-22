Ali Gürlü kimdir?
TRT Halk Müziği sanatçısı, radyo programcısı Ali Gürlü vefat etti. TRT İstanbul Radyosundan emekli olan Ali Gürlü, 72 yaşındaydı. Gürlü'nün cenazesi, öğle vakti Şakirin Camisi'nde kılınacak namazın ardından Kanlıca Mezarlığı'nda defnedilecek. İşte, Ali Gürlü'nün hayatına dair bilgiler
Ali Gürlü, 1947 yılında Eskişehir Mahmudiye’de dünyaya geldi. 1966 yılında TRT’nin açtığı stajyer sanatçı sınavını kazanarak, İstanbul Radyosu’nda çalışmaya başladı. Üç yıl süren bir eğitimden sonra askerlik görevini de tamamladı ve 1970 yılında TRT İstanbul Radyosu’nda Türk halk müziği sanatçısı olarak göreve başladı. Çok sayıda albümleri olan ve 1997 yılında emekli olan usta sanatçı, TRT'de halk müziği programları yapmaya ve konserler vermeye devam ediyordu.
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