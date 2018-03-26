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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
26.03.2018 - 15:56, Son Güncelleme:

Ali Baba'ya veda! Gözyaşları sel oldu

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Ali Baba'ya veda! Gözyaşları sel oldu

Uzun süredir kanser tedavisi gören Ali Baba dün vefat etti. Usta ses mühendisinin cenazesi bugün kaldırıldı.

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  • Ali Baba son yolculuğuna uğurlandı (Foto-Galeri)
  • Ali Baba son yolculuğuna uğurlandı (Foto-Galeri)
  • Ali Baba son yolculuğuna uğurlandı (Foto-Galeri)
  • Ali Baba son yolculuğuna uğurlandı (Foto-Galeri)
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

 Barbados asıllı ses mühendisi Wayne Heights Gittens Nam-ı diğer Ali Baba son yolculuğuna uğurlandı. Ali Baba için Şişli Katolik Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye başta Tarkan olmak üzere çok sayıda ünlü isim katıldı. Basına kapalı gerçekleşen cenaze töreninde eşi ile Ali Baba’yı son yolculuğuna uğurlayan Tarkan Tevetoğlu defin gerçekleşene kadar mezarlıktan ayrılmadı.

Ali Babaya veda Gözyaşları sel oldu

Barbados’tan kızı geldi 

Uzun yıllar Türkiye’de yaşadığı için İstanbul’a gömülmek isteyen Wayne Heights Gittens’in cenaze törenine Barbados'ta yaşayan ailesinden bir tek kızı Yvette Gittens katıldı. Babasının tabutuna sarılan Yvette Gittens gözyaşlarına boğuldu.

12 yıl Tarkan’ın yanında çalışan ve birçok sanatçının da yakın dostu olan Ali Baba’nın cenazesinde müzik camiasından yakın dostları da hazır bulundu.

Mezarlığa arabası ile girip çıkan TarkanTevetoğlu görüntü alınmamasını istedi.  

Ali Babaya veda Gözyaşları sel oldu

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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