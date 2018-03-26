Ali Baba'ya veda! Gözyaşları sel oldu
Uzun süredir kanser tedavisi gören Ali Baba dün vefat etti. Usta ses mühendisinin cenazesi bugün kaldırıldı.
Barbados asıllı ses mühendisi Wayne Heights Gittens Nam-ı diğer Ali Baba son yolculuğuna uğurlandı. Ali Baba için Şişli Katolik Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi.
Cenazeye başta Tarkan olmak üzere çok sayıda ünlü isim katıldı. Basına kapalı gerçekleşen cenaze töreninde eşi ile Ali Baba’yı son yolculuğuna uğurlayan Tarkan Tevetoğlu defin gerçekleşene kadar mezarlıktan ayrılmadı.
Barbados’tan kızı geldi
Uzun yıllar Türkiye’de yaşadığı için İstanbul’a gömülmek isteyen Wayne Heights Gittens’in cenaze törenine Barbados'ta yaşayan ailesinden bir tek kızı Yvette Gittens katıldı. Babasının tabutuna sarılan Yvette Gittens gözyaşlarına boğuldu.
12 yıl Tarkan’ın yanında çalışan ve birçok sanatçının da yakın dostu olan Ali Baba’nın cenazesinde müzik camiasından yakın dostları da hazır bulundu.
Mezarlığa arabası ile girip çıkan TarkanTevetoğlu görüntü alınmamasını istedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle