Ali Atay kimdir, kaç yaşında?
Uzun süredir birlikte olan Ali Atay ile Hazal Kaya 6 Şubat 2019'da dünyaevine girecek. Beş yıldır birlikte olan ikili beraberliklerini gözlerden uzak bir şekilde yaşamayı tercih etse de düğün detayları günler öncesinden belli olmaya başlamıştı. Peki, Ali Atay kimdir? Leyla ile Mecnun dizisindeki performansıyla uzun süre adından söz ettiren Ali Atay kaç yaşında?
Aslen Rizeli olan Ali Atay, 20 Nisan 1976 tarihinde dünyaya geldi. 1999 senesinden Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra bir döneme damga vuran İkinci Bahar dizinde rol aldı. Türkan Şoray ve Şener Şen’in başrollerini paylaştığı bu dizide Ersin karakterini canlandırdı. 2000 yılında 7 numara dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldıktan sonra 2003 senesinde Şapkadan Babam Çıktı ve 2004 yılında Çınaraltı dizisinde oynadı. Bir süredir kariyerine yönetmenlikle devam eden Ali Atay, yönetmen koltuğunda ilk kez Limonata filminde oturdu. Ayla filmindeki Ali karakteriyle büyük bir beğeni kazanan Ali Atay, Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Meltem Kaptan, Mehmet Özgür ve Özgür Emre Yıldırım’ın başrollerini paylaştığı Ölümlü Dünya’nın yönetmenliğini üstlendi.
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