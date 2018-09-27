Aleyna'dan Dilan'a 'zavallı' göndermesi mi?
Aleyna Tilki'nin sosyal medya hesabından attığı 'zavallı' tweet'inin geçen günlerde kendisi için, "Aleyna Tilki star falan değil" diyen Dilan Çıtak Tatlıses'e olduğu iddia edildi.
Geçen günlerde İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, katıldığı bir programda Aleyna Tilki'yi adeta topa tutmuştu.
Tatlıses, "Aleyna Tilki star falan değil, açık açık beğenmiyorum, tarzını da sevmiyorum, bana hitap etmiyor. Ortada bir şey yokken varmış gibi gösteriliyor. Bir sanatçıda ses varsa vardır, yoksa yoktur. Herkes arabesk söylememeli." ifadelerini kullanmıştı.
Tatlıses Aleyna Tilki'nin dipsiz kuyum şarkısı için "esinlenme falan değil resmen Bergen'in şarkısının aynısı. Keşke cover yapsalarmış'' açıklamasında bulunmuştu.
Aleyna Tilki'nin 'zavallı' tweet'inin Dilan Çıtak Tatlıses için olduğu iddia edildi.
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