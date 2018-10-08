Aleyna'dan bornozlu dans!
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki sosyal medyadaki ilginç paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Aleyna Tilki, işi için gittiği Amerika’da bornozunu giyip dans etti.
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki sosyal medya hesabından paylaştığı bornozlu dans videosu ile adından söz ettirmeyi yine başardı.
Şarkıcı Aleyna Tilki, işi için gittiği Amerika’da bornozunu giyip dans etti. Tilki'nin sosyal medyada paylaştığı videoya hayranları büyük ilgi gösterdi. Video kısa sürede 350 binden fazla izlenme sayısına ulaştı.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle