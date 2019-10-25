Aleyna Tilki'nin sevgilisi Kadir Güneş kimdir?
Aleyna Tilki ve Kadir Güneş birlikteliği son günlerin en çok konuşulan konusu oldu. Moda tasarımcısı Gülnur Güneş, işadamı Yiğit Doğan Çelik’in düğününde Aleyna Tilki ile dans eden Kadir Güneş'in hayatına dair bilgiler merak ediliyor. Peki, Aleyna Tilki'nin sevgilisi Kadir Güneş kimdir?
Kadir Güneş, Tarkan ve Ebru Gündeş gibi ünlü isimlerle arkadaş olan iş adamı Metin Güneş’in oğlu, modacı Gülnur Güneş’in kardeşidir. Aslen Ankaralıdır. Kadir Güneş, bir dönem Caner Erkin’in eski eşi Asena Atalay ile ilişki yaşamaya başlamıştı. Geçtiğimiz Şubat ayında eğlenmeye çıkan ikili mekanda kavga etmeleriyle gündem olmuştu. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Kadir Güneş'in birçok takipçisi bulunuyor.
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