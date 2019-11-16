Aleyna Tilki'nin lolita imajı
Aleyna Tilki önceki gün annesi Havva Öztel ile İstinye Park’taydı.
Genç şarkıcı, akşam saatlerinde geldiği alışveriş merkezinde mağazaları dolaşıp yeni sezon ürünlerini inceledi. Dolaşırken karşısında bir anda muhabirleri bulan Aleyna Tilki, annesine telaşla “Bebeğimi ver hemen kucağıma” dedi. Saçlarını da kucağındaki bebek gibi iki yandan kurdeleyle toplayan şarkıcı, gülümseyerek poz verdi.
Demet Akalın, 2017 yılında Aqua Florya’da kızı Hira’nın bebeğiyle görüntülenmişti.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle