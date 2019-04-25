Aleyna Tilki’nin benzeri Tuana Bayrak sosyal medyaya damga vurdu
Tuana Bayrak adlı genç kız, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı fotoğrafla sosyal medyaya damga vurdu. Aleyna Tilki’ye olan benzerliğiyle şaşırtan Tuana Bayrak’a yorum yağdı. İşte, Aleyna Tilki’ye benzerliğiyle dikkatleri üzerine çeken Tuana Bayrak!
Tuana Bayrak'ın iddiasına göre Bayrak'ı Aleyna Tilki sanan küçük bir kız, fotoğraf çekilmek istedi. Küçük kızın ricasını geri çevirmeyen Tuana Bayrak, çektirdiği fotoğrafı “Az önce bir kız benimle fotoğraf çekildi, Aleyna Tilki olduğumu düşünerek… Ben de Aleyna pozu verdim daha inandırıcı olsun diye” notuyla takipçileriyle paylaştı. Birçok sosyal medya kullanıcını ünlü şarkıcıya olan benzerliğiyle şaşırtan Tuana Bayrak'ın paylaşımına beğeni ve yorum yaptı.
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