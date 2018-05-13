Aleyna Tilki kimdir? Yetenek Sizsiniz Türkiye ile tanınmıştı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Magazin
13.05.2018 - 19:12, Son Güncelleme:

Aleyna Tilki kimdir? Yetenek Sizsiniz Türkiye ile tanınmıştı

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Aleyna Tilki kimdir? Yetenek Sizsiniz Türkiye ile tanınmıştı

Katıldığı yarışmanın ardından genç yaşta şöhreti yakalayan Aleyna Tilki, şarkılarıyla olduğu kadar iddialı çıkışlarıyla da gündeme geliyor. Cevapsız Çınlama şarkısıyla milyonlara ulaşmayı başaran Aleyna Tilki'nin yaşı, eğitimi gibi bilgiler merak ediliyor. Peki Aleyna Tilki kimdir, kaç yaşında?

Aslen Konyalı olan Aleyna Tilki, 28 Mart 2000 tarihinde dünyaya geldi. Hacı Hatice Bayraktar Anadolu Lisesi'nde eğitimine devam eden genç şarkıcı, çok küçük yaşta katıldığı Yetenek Sizsiniz Türkiye ile tanındı. Özgü Namal, Eser Yerenler ve Acun Ilıcalı'dan oluşan jüriden 4 'evet' oyu alan Aleyna Tilki, "Gesi Bağları" türküsü ile dikkatleri üzerine çekti. Video paylaşım sitelerinde tıklanma ve paylaşım rekorları kıran Aleyna Tilki, 2016'nın ağustos ayında "Cevapsız Çınlama" single'ı ile Türkiye'de ses getiren bir çıkış yakalayarak tanındı.Annesinin ve babasının hep şarkı söylemesini destklediğini belirten Aleyna Tilki, 2 yaşından beri şarkı söylediğini ve bu keşifi tabii ki annesinin yaptığını belirtiyor. Kariyerine müzikle devam eden Aleyna Tilki, üniversitede psikoloji eğitimi görmek istiyor.

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