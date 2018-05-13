Aleyna Tilki kimdir? Yetenek Sizsiniz Türkiye ile tanınmıştı
Katıldığı yarışmanın ardından genç yaşta şöhreti yakalayan Aleyna Tilki, şarkılarıyla olduğu kadar iddialı çıkışlarıyla da gündeme geliyor. Cevapsız Çınlama şarkısıyla milyonlara ulaşmayı başaran Aleyna Tilki'nin yaşı, eğitimi gibi bilgiler merak ediliyor. Peki Aleyna Tilki kimdir, kaç yaşında?
Aslen Konyalı olan Aleyna Tilki, 28 Mart 2000 tarihinde dünyaya geldi. Hacı Hatice Bayraktar Anadolu Lisesi'nde eğitimine devam eden genç şarkıcı, çok küçük yaşta katıldığı Yetenek Sizsiniz Türkiye ile tanındı. Özgü Namal, Eser Yerenler ve Acun Ilıcalı'dan oluşan jüriden 4 'evet' oyu alan Aleyna Tilki, "Gesi Bağları" türküsü ile dikkatleri üzerine çekti. Video paylaşım sitelerinde tıklanma ve paylaşım rekorları kıran Aleyna Tilki, 2016'nın ağustos ayında "Cevapsız Çınlama" single'ı ile Türkiye'de ses getiren bir çıkış yakalayarak tanındı.Annesinin ve babasının hep şarkı söylemesini destklediğini belirten Aleyna Tilki, 2 yaşından beri şarkı söylediğini ve bu keşifi tabii ki annesinin yaptığını belirtiyor. Kariyerine müzikle devam eden Aleyna Tilki, üniversitede psikoloji eğitimi görmek istiyor.
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