Aleyna benim yolumda
SELDA Bağcan, önceki gün Milyon TV’deki “Festival Sohbetleri” programına konuk oldu.
Ünlü sanatçı yayında Gizem Ertürk’ün sorularını yanıtlayan Bağcan, Aleyna Tilki’nin kariyer yolculuğunda çok doğru adımlar attığını belirterek şöyle dedi:
“Gençlere tavsiyem şudur: İhtiras tramvayına binin ve asla inmeyin. Bakın Aleyna Tilki de benim gibi yapıyor.” Selda Bağcan, programda ayrıca yeni albüm müjdesi verdi: “40 Yılın 40 Şarkısı albümünün ikincisi çok yakında geliyor. Ters köşe bir albüm olacak, yine dünyayı şaşırtacak.”
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