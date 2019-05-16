Alex Rider'ın kötü adamı
Haluk Bilginer, İngiliz yazar Anthony Horowitz’in aynı adlı romanından uyarlanan “Alex Rider” dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı. Usta oyuncu, Romanya’da çekilen dizide Dr. Hugo Grief’i canlandırdı.
Romanya’da çekildi
Bugüne kadar birçok yabancı dizi ve sinema filminde rol alan Haluk Bilginer, son olarak “Alex Rider”da kamera karşısına geçti. Usta oyuncu, Romanya’da çekilen ve genç bir ajanın heyecan dolu macerasını konu alan projede, dizinin “kötü adam”larından Dr. Hugo Grief’i canlandırdı.
Vicky McClure
İlk 8 bölüm tamam
8 bölümlük ilk sezonunun çekimleri kısa süre önce tamamlandı. Dizinin oyuncu kadrosunda Bilginer’in yanı sıra Otto Farrant, Vicky McClure, Andrew Buchan ve Stephen Dillane gibi birçok ünlü oyuncu yer alıyor.
Stephen Dillane
Otto Farrant
Süt ve süt gerçekleri
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