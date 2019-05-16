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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.05.2019 - 08:25, Son Güncelleme:

Alex Rider'ın kötü adamı

Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
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Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
Alex Rider'ın kötü adamı

Haluk Bilginer, İngiliz yazar Anthony Horowitz’in aynı adlı romanından uyarlanan “Alex Rider” dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı. Usta oyuncu, Romanya’da çekilen dizide Dr. Hugo Grief’i canlandırdı.

Romanya’da çekildi

Bugüne kadar birçok yabancı dizi ve sinema filminde rol alan Haluk Bilginer, son olarak “Alex Rider”da kamera karşısına geçti. Usta oyuncu, Romanya’da çekilen ve genç bir ajanın heyecan dolu macerasını konu alan projede, dizinin “kötü adam”larından Dr. Hugo Grief’i canlandırdı.

Alex Riderın kötü adamı

Vicky McClure

İlk 8 bölüm tamam

8 bölümlük ilk sezonunun çekimleri kısa süre önce tamamlandı. Dizinin oyuncu kadrosunda Bilginer’in yanı sıra Otto Farrant, Vicky McClure, Andrew Buchan ve Stephen Dillane gibi birçok ünlü oyuncu yer alıyor.

Alex Riderın kötü adamı

Stephen Dillane
Alex Riderın kötü adamı

Otto Farrant

 

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Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
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