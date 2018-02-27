Alara Bozbey kimdir? Ata Demirer’den ayrıldı mı?

Dizi projeleriyle tanınan ancak magazin dünyasında çok fazla yer almayan Alara Bozbey, Ata Demirer ile yaşadığı ilişkiyle gündeme geldi. 2017 yapımı Dolunay dizisindeki kötü kadın karakteriyle adından söz ettiren Alara Bozbey’in yaşı, eğitimi ve kariyeri merak ediliyor. İşte Alara Bozbey’in hayatına dair detaylar!
Anne ve babası Litvanyalı olan ancak yaşamını Türkiye’de sürdüren Alara Bozbey, , 1986 yılında doğdu. Annesinin ikinci evliliğini bir Türk ile yapması üzerine 16 yaşındayken İstanbul’a taşındı. Gerçek adı Aliona olan güzel oyuncu Alara Bozbey, ilk olarak Türkçe eğitimi aldı ardından Türk vatandaşı oldu. TÜRVAK’ta (Türker İnanoğlu Vakfı) eğitim gören Alara Bozbey, Zeki Alasya’dan ders aldı.
Oyunculuk kariyerine Nehir Erdoğan, Özgür Çevik ve Engin Akyürek’in başrollerini paylaştığı Yabancı Damat ile başladı. 2004 yılında başlayan oyunculuk kariyerine Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar’la devam etti. 2007 yılında ise Evimin Erkeği adlı dizinin kadrosunda yer aldı. İlk sinema filmi deneyimini 2008 yılında Süper Ajan K9 filmi ile yaşadı.
2010 yılında tekrar dizi setlerine döndü ve Karadağlar dizisinde oynadı. 2015 Gamsız Hayat dizisinde rol alan Alara Bozbey, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, başrollerini Özge Gürel ve Can Yaman'ın paylaştığı Dolunay dizisinde Demet karakterine hayat verdi.
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