Aksiyon bizim için sıradan iş





◊ Çekimlerdeki önemli ya da sizi mutlu eden anlardan bahseder misiniz?

- Scarlett Johansson: Bu filmler çoğu zaman çok hızlı tempolu ve hareketli olur. Karakterlere odaklanmak yerine entrika ve intikama odaklanır. Ama bu filmde izleyiciler bizi, karakterlerimizi görecek. Beni bu durum mutlu etti. Onun yanı sıra çok büyük, deneyimli ve ayakları yere basan bir ekiple çalıştık. Bir süper kahraman filminde onlarla aynı duygu yoğunluğunu yaşamak da etkileyiciydi.

◊ Aksiyon sahnelerinde sizi çok zorlayan bir an oldu mu?

- Karen Gillan: Aksiyon sahneleri bizim için sıradan sahneler sınıfına giriyor artık. Marvel filminde yer alıyorsan uçmak, düşmek, kalkmak oyuncunun rutini oluyor.

◊ Scarlett uzun zamandır Marvel Cinematic Universe’ün bir parçasısın. Hâlâ “bu türde yapmadığım şeyler var” diyor musun yoksa “tamam, 10 yıldır bu türde yapılabilecek her şeyi yaptım” düşüncesinde misin?

- Scarlett Johansson: Artık piştim diyorum. Karakterim 10 yıl boyunca kendini anlamaya ve keşfetmeye çalışırken, ben de bu türde piştim, olgunlaştım.

◊ 2000’li yılların başlarında yaptığınız küçük bağımsız filmlere, daha dramatik ve derin karakterlere dönmeyi düşünüyor musunuz?

- Scarlett Johansson: Neden? Elinde böyle bir proje mi var yoksa! Eğer varsa sunabilirsin (gülüyor). İşe alınmak için çalışan bir oyuncuyum, büyük küçük film fark etmez... Şaka bir tarafa ilginç ve beni zorlayan projelerde çalışmayı seviyorum. Hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığım, altından nasıl kalkacağımı bilmediğim rolleri kabul edip üstesinden gelmek istiyorum. Bu bağımsız küçük filmlerle de mümkün olabilir, Avengers gibi devasa yapımlarla da... Bunun yanı sıra tiyatroyu da seviyorum. Yani tercihlerim daha çok önceden yapmadığım şeylere yönelmek.

DÖVÜŞ SANATLARINDAKİ DİSİPLİN BENİ YILDIRDI

◊ Filmdeki gizlilik kuralını biliyorum ama adından da anladığımız üzere artık bir şeylerin sonuna gelindi. Vedalar ve yeni başlangıçlar göreceğiz. Spoiler vermeden biraz elveda ve merhabalardan konuşalım mı?

- Don Cheadle: Kimse bana “Bu sondu, artık bitti” demedi. Gerçi “1-2 yıl içinde yeni filme başlayacağız, şu tarihlerde gel de” denmedi. Sanırım kimse bilmiyor neler olacağını... Unutma Marvel akıcı bir evren. Yeni karakterler merhaba diyebilir, var olanlar toz olup dağılabilir.

- Karen Gillan: Neler olacağını açıklamak istemiyoruz (gülüyor).

Belki biri belki de birileri için son ya da başlangıç olabilir. Bekleyip göreceğiz.

- Scarlett Johansson: Marvel’daki her oyuncu kabul eder ki bu filmler için bir araya gelip çalışmamız bir ayrıcalık. Marvel ailesinin bir parçası olduğunu bilmek bile ayrı bir güç veriyor insana. Ama artık o dönemin sonuna geldik. Hepimiz biliyoruz, bazı şeyler sona erecek. Biz hâlâ bu durumu sindirmeye çalışıyoruz. Ama diğer taraftan Don’un da dediği gibi Marvel çok aktif bir evren, bitişler gerçek bitiş olmayabilir ya da yeniden doğuşlar yaşanabilir.

◊ Aksiyon sahnelerine değinmeden geçemeyeceğim. Çok uzun çalışmalar sonunda tüm hareketleri kusursuz ve estetik yapabiliyorsunuz. Rutininizin değişmezlerini merak ediyorum...

- Scarlett Johansson: 10 yıldır devam eden bir rutinden bahsediyoruz. Yıllar süren bir eğitim. Yine de bazı şeylerde iyi olmadığımı düşünüyorum.

◊ Mesela...

- Scarlett Johansson: Ne kadar eğitim alsam da bazı hareketler sinirimi bozuyor. Koreografiyi öğrenmede iyiyim ama dövüş sanatlarındaki disiplin beni yıldırıyor. Bu arada sakatlandıktan sonra başlayan iyileşme dönemi, tüm bu eğitimlerden daha korkunç bir süreç.

◊ Yönetmenleriniz Russo kardeşler hakkında neler söylemek istersiniz?

- Don Cheadle:

Birbirlerini hem tamamlıyorlar hem de meydan okuyorlar. Sette oyuncuların görüşlerine önem veren, oyuncularıyla bağlantı kuran yönetmenler. Sette bize kendimizi etten yapılmış kuklalar gibi hissettirmiyorlar. Fikirlerimizi sormaları, kendimizi sürecin bir parçası gibi hissettiriyor.

◊ Gelelim süper kahraman filmlerine karşı olan oyunculara... “Artık stüdyolar sadece bu tarz filmler yapmak istiyor. Bu da gerçek hikayelerin anlatılmasına engel oluyor” diyorlar.

- Don Cheadle: Sinemada tür tartışması hep yaşanır... Ama bence çok seslilik ve çeşitlilik güzel..

KOSTÜM YÜZÜNDEN TUVALETE 4 KiŞiYLE GiDiYORDUM

◊ Böylesine büyük ve global bir projenin parçası olmak neler hissettiriyor?

- Paul Rudd: Nasıl tarif edebilirim bilmiyorum. Böyle tutkulu, böyle ilgili fanlar tarafından sevilmek, tüm dünyada dört gözle beklenmek kaç kişiye nasip olur? Düşündükçe duygulandıran bir deneyim...

◊ Brie, Marvel Cinematic Universe’ün en yeni üyesi sensin. Rolü kabul etmeden önce tereddütler yaşadın mı?

- Brie Larson: Çok fazla tereddüt yaşadım. Böylesine global boyuttaki bir rolü kabul etmek benim doğama tamamen ters bir şey. Marvel rolü teklif ettikten sonra düşünmeme izin verdi. Tabii işin gizliliğinden dolayı düşünme aşamasında kimsenin fikrini de alamadım. Sonunda kendim tartıp karar verdim. İyi ki kabul etmişim. Beni farklı boyutlara taşıyan ve yeni şeyler keşfettiren bir rol oldu. Tüm Avengers ekibi beni kabullendi. Onların sevgisini, desteğini ve arkadaşlığını hissettikten sonra kendi filmim olan “Captain Marvel”ı çektim.

◊ Kostümlerinizle aranız nasıl?

- Paul Rudd: Benim kostümüm deri, gerisini sen düşün... Bir yerin kaşındığında kaşımak zor. En net hatırladığım kaşınma hikayemde set ekibine sırtımı yumruklatmıştım, çünkü kimse istediğim sertlikte kaşıyamıyordu. Onun dışında çok da sıcak oluyor. Tuvalet problemimi çözdük ama, tuvalete rahat gidebiliyorum artık.

- Brie Larson: Neee!

- Paul Rudd: Ne oldu, kıskandın mı?

- Brie Larson: Hem de çok. Ben tuvalete 4 kişi gidiyorum ve kostümümü çıkarıp yeniden giymem yarım saatimi alıyor. Kostümü giymeden önce tuvalet için kendimi mental olarak hazırlıyorum. Bir gün başka bir sette jean ile oturuyorum, kostüm o kadar aklıma kazınmış ki “Off tuvalete gitmem lazım” dedim. Etrafımdaki herkes dönüp baktı tuvalete gitmekte bu kadar acı verici ne olabilir diye.

◊ Kostümlerin yapımı ayrı bir sanat dalı değil mi?

- Brie Larson: Kesinlikle. Tek kostümümü 40 kişi 600 saatte yapıyor. Her aşamada yanlarında oluyorum provalar için. Nasıl otomobiller için araba tamircileri var, bizim kostümlerimiz için de bir ekip hazır bulunuyor. Herhangi bir sorunda onlar tamir ediyor.

iKi KOLUMU DA KIRDIM AMA “BU ROL iÇiN YAŞLIYIM” DEMEDiM

◊ Filmi çekerken kaç kez “Bu rol için artık yaşlıyım” dediniz?

- Chris Hemsworth: Şahsen hiç demedim...

- Jeremy Renner: İki kolumu da kırdım, yine de “Bu roller için artık yaşlıyım” demedim.

◊ Eğer karakterinizle gerçek hayatta tanışma imkanınız olsaydı, onlara ne söylerdiniz?

- Chris Hemsworth: "Instagram hesabın var mı", "Kullanıcı adın ne" derdim... Bir de “Sakın ölme” derdim.

- Jeremy Renner: “Benimle tekila shot yapar mısın” derdim. Bir de “Kesinlikle ekranda çok daha büyük görünüyorsun” derdim herhalde (gülüyor).

◊ Chris kostümünde en sevdiğin özellik ne?

- Chris Hemsworth: Kostümümde sevdiğim bir şey yok ki. Bu kostümle tuvalete gitmek çok zor. Kavga sahnelerinde de aşırı sıcak oluyor ve zorluyor. Kabul ediyorum, etkileyici görüntüsü var ama rahat değil. Anthony Hopkins’e göre ekranda işi yapan da kostüm...

◊ Nasıl yani?

- Chris Hemsworth: Hopkins bir kere Thor kostümü için “Bakar mısın şu kostümün ihtişamına, sadece repliklerini ezberleyip söylesen yeter. Kostüm geri kalan işi yapar” demişti. Ne demek istediğini, verdiği mesajı anlıyor musun? Bazı rollerde kostüm işin en önemli parçası...

◊ Aksiyon ve süper kahraman filmlerine gösterilen tepkiler hakkında neler söyleyeceksin?

- Chris Hemsworth: Arz-talep meselesi... İzleyici talep ettiği sürece bu filmler yapılacak. Aynı karşılaştırmayı sporda yapalım mesela... Basketbol, futbol ya da kafeste yapılan UFC dövüşleri...

Hepsine talep var, hepsinin izleyicisi farklı. Biri diğerinden daha önemli ya da daha az önemli diyemeyiz. Aynı şekilde komedi ve drama. Drama komediye göre daha çok yetenek gerektirir diyemeyiz ki...