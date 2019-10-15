Aksesuvarda limit aşımı
Linet, Game of Thrones setine gidecekken yolunu kaybetmiş, kendini sahnede bulmuş.
Şarkıcının iddialı göğüs dekoltesine sahip elbisesi fena değil aslında. Ama “aksesuvarda limit aşımı” işleri zorlaştırıyor.
Başında Met Gala’da Madonna’nın taktığına gönderme yapan bir taç... Bununla sınırlı kalsa, sorun yok. Ama boynunda, kolundakilere gönderme yapan, hantal yapılı garip bir kolye...
Bel bölgesinde manasız bir zincir kümesi...
Bu görünümü “Kleopatra stili” olarak tanımlamış sanatçı. İşe iyice kendini kaptırmış, sahneye tahtla çıkmış hatta...
Ben daha ziyade “Game of Thrones” dizisindeki Khaleesi’ye benzettim. Taht yerine ejderha daha uyumlu olur bu elbiseye. Bir dahaki sefere artık.
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