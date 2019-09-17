Akın Akınözü'nün eski (kilolu) hali ortaya çıktı
En yakışıklı Türk oyuncular anketin ön plana çıkan isimlerden biri olan Akın Akınözü’nün eski hali ortaya çıktı. Hercai dizisinin başrol oyuncusu Akın Akınözü'nün 50 kilo vermeden önceki fotoğrafını görenler gözlerine inanamıyor. İşte, Akın Akınözü’nün eski görüntüsü.
Hercai dizisindeki Miran karakteri ile hayran kitlesini artıran Akın Akınözü’nün kilolu hali sosyal medyaya düştü. Daha önce verdiği röportajda daha önce 120 kilo olduğunu söyleyen Akın Akınözü şu ifadeleri kullanmıştı; Darwin’in “Ne en güçlü olan tür hayatta kalır, ne de en zeki olan. Değişime en çok adapte olabilendir hayatta kalan” sözünü çok sevdiğini söyleyen Akın Akınözü, “Değişimin gücünü ilk kez 120 kilodan 70 kiloya düştüğümde keşfettim” açıklamasında bulunmuştu.
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