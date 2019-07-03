Akın Akınözü kimdir, kaç yaşında?
Son dönemlerin popüler genç yıldızlarından Akın Akınözü, oyunculuk performansının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Farklı projelerin kadrosunda yer alan Akın Akınözü, Hercai dizisindeki Miran karakteriyle ismini geniş bir kitleye duyurdu. Peki, Akın Akınözü kimdir, kaç yaşında?
Payitaht: Abdülhamid ve Muhteşem Yüzyıl gibi dönem dizileriyle tanınan Akın Akınözü, 1 Ocak 1990 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Los Angeles General Studies, UC Berkeley Applied Math alanında eğitimini tamamlayıp, oyunculuk üzerine eğitim gördü. Muhteşem Yüzyıl dizisi ile ilk kez televizyon ekranlarında boy gösterdi, daha sonra ise Arkadaşlar İyidir dizisinde rol aldı.
Akın Akınözü'nün rol aldığı diziler ve filmler:
2019 – Hercai (Miran) (TV Dizisi)
2017-2018 – Aslan Ailem (Murat) (TV Dizisi)
2017 – Payitaht Abdülhamid (Ömer) (TV Dizisi)
2016 – Arkadaşlar İyidir (Yunus) (TV Dizisi)
2015 – Muhteşem Yüzyıl: Kösem (İvan/Ali) (TV Dizisi)
2014 – Azrail (Sinema Filmi)
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