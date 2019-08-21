Ajdar kimdir?
Ajdar, bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden biriydi. Ajdar, 2003 yılında, Popstar Türkiye yarışmasının seçmelerine katılarak tanındı. Ayrıca 2002 yılında Tatlı Hayat dizisinde küçük rol aldı. Peki, Ajdar kimdir?
Ajdar Anık ya da gerçek adıyla Mehmet Anık, 10 Şubat 1973 tarihinde dünyaya geldi. 1994 yılında Trakya Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. "Çikita Muz" adlı şarkısı, klibiyle gündeme geldi. Erol Büyükburç bu şarkının fikrini kendisinin verdiğini söyledi. Şarkılarıyla çeşitli televizyon programlarına katıldı.
2009 yılında Flash TV'de ekrana gelen Her Cevhere Bir Altın adlı yetenek yarışmasında jüri üyeliği üstlendi. 2012'nin Mart ayında Gülben Ergen'in gündemde olan telefon mesajlarının içindeki "Şahdamarımsın" sözüne gönderme yaptığı "Şahdamar" adındaki yeni şarkısıyla tekrar gündeme geldi. Ajdar Anık müzik çalışmalarına devam etmektedir
Yorumları Göster
Yorumları Gizle