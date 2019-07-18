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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Ajda’dan sonra Sıla okudu

Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
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Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
Ajda’dan sonra Sıla okudu

Sıla, Fikret Şeneş’e saygı albümü niteliğinde hazırlanan ‘Kimler Geldi Kimler Geçti: Fikret Şeneş’ için stüdyoya girdi. Ünlü popçu, daha önce Ajda Pekkan’ın seslendirdiği ‘Her Yaşın Ayrı Bir Güzelliği Var’ adlı şarkıyı okudu.

TÜRK pop müziğinin ilk kadın şarkı sözü yazarı Fikret Şeneş, ölümünün 4’üncü yılında özel bir albüm çalışmasıyla anılıyor. Ünlü şarkıcıları bir araya getiren “Kimler Geldi Kimler Geçti: Fikret Şeneş” adlı çalışmada Sıla da yer alıyor. Sıla, ağustos ayının ilk haftası yayınlanacak albüm için “Her Yaşın Ayrı Bir Güzelliği Var” şarkısını seslendirdi.

ÇOCUKLUĞUMA SÜRÜKLEYEN ŞARKI

Sıla, Moko Yapım ve DMC ortaklığında hayata geçirilen albümün tanıtımı için hazırlanan videoda da yer aldı. Konser vermek üzere gittiği Mardin’de kamera karşısına geçen şarkıcı, “Her Yaşın Ayrı Bir Güzelliği Var” için “Aranjeyi Efe Bahadır yaptı. Çocukluğuma sürükleyen bir şarkı. Ajda Pekkan’ın şahane icrasıyla tanıştığım, Ayten Alpman’dan da çok sevdiğim bir şarkı” dedi. Ünlü popçu, dinleyicilerine şöyle seslendi: “Başka bir coşkuyla size bir şarkı sunabilirsek ne âlâ. Güle güle dinleyin."


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Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
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