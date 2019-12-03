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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.12.2019 - 09:13, Son Güncelleme:

Ajda Pekkan: Kader diye bir şey var

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
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Ajda Pekkan: Kader diye bir şey var

Bengü’nün “Popstar evli olmalı. Ajda Hanım çok şeyden fedakârlık etmiş, tamamen ‘Ajda Pekkan’ için çalışmış” sözlerine Süperstar’dan yanıt geldi: “Kader çizgisinin önüne geçilemiyor.”

Bengü, Hürriyet Pazar’a verdiği röportajda “Bence bir popstar evli olmalı. Çünkü bir popstarın evlenip çocuk yapması, tamamlanması demek. Bu büyük bir lüks. Tek başınalık ve yalnızlık zor. Mesela bazen Ajda Hanım’ı düşünüyorum. O kadar çok şeyden fedakârlık etmiş ki. Tamamen ‘Ajda Pekkan’ için çalışmış” dedi. Ünlü şarkıcının bu sözlerine Ajda Pekkan’dan yanıt geldi.

Ajda Pekkan: Kader diye bir şey var

BEN DE İSTEDİM AMA OLMADI

Ajda Pekkan, geçmişte çok istemesine rağmen çocuk sahibi olamadığını söyledi: “Kader diye bir şey var. Kader çizgisinin önüne geçilemiyor bazen. Allah böyle istedi. Ben de çok istedim çocuk yapmayı ama olmadı. Dağınık büyüdük aile olarak, bunun da etkisi var. Ben de evlilik geçirdim, boşandım. Eşimin çocuğu olmuyordu. Ama olsaydı, o çocuk mutsuz olurdu. Çocuğun tahtını yapıyorsun ama bahtını yapamıyorsun, önemli olan bahtını da yapmak. Ayrıca evli olmayan popstarlar var. Burada kriter ben olmamalıyım, sadece bana bakılmamalı. Bir kısım, yalnız kalmayı tercih eder. Ben böyle mutluyum çok şükür. Başkalarının düşüncelerine itibar etmiyorum. Bengü’ye de ailesiyle ömür boyu mutluluklar diliyorum.”

Ajda Pekkan: Kader diye bir şey var


 

 
  

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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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