Ajda Pekkan Denizli’yi salladı
Ünlü sanatçı Ajda Pekkan, Denizli’de hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Açık Hava sahneside konser veren Ajda Pekkan, genç şarkıcılara taş çıkarttı. Konser alanını saatler öncesinden dolduran yüzlerce kişi, usta sanatçının şarkıları ile coştu. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Ajda Pekkan, unutulmaz şarkılarını seslendirdi. Pekkan, zaman zaman seyirciler ile düet yaptı. Usta sanatçıya, sahnede dansçılar da eşlik etti.
Ajda Pekkan, konser sonunda uzun süre alkışlandı.
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