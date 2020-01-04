Ajda Pekkan da destek oldu... Feyyaz Şerifoğlu'nun "Gidene" şarkısı tüm dijital platform da yerini aldı

Feyyaz Şerifoğlu,2014 yılında Behzat Gerçeker öncülüğünde Enbe Orkestrası ile başladığı kariyer yolculuğuna birçok ünlü sanatçıyla sahne hayatına devam eden genç şarkıcı, Ajda Pekkan'ın Harbiye Açıkhava, Bostancı Gösteri Merkezi ,Antik Tiyatro ve önemli organizasyonlarda yer alan sahnelerinde uzun zamandır vokalisti olarak hala daha yer almaktadır.

Ajda Pekkan’ın da destek olduğu projede "Gidene" şarkısını çok beğendiğini ve her zaman kendisine destek olacağını söyledi.