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Haber Giriş: 04.01.2020 - 13:56,Son Güncelleme:/

Ajda Pekkan da destek oldu... Feyyaz Şerifoğlu'nun "Gidene" şarkısı tüm dijital platform da yerini aldı

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Ajda Pekkan da destek oldu... Feyyaz Şerifoğlu'nun "Gidene" şarkısı tüm dijital platform da yerini aldı

Feyyaz Şerifoğlu’nun ilk single çalışması "Gidene" ise söz,müzik ve aranjesi Onur Özdemir’e ait olan DMC etiketi ile 18 Aralık’ta tüm dijital platform da yerini aldı.

Feyyaz Şerifoğlu,2014 yılında Behzat Gerçeker öncülüğünde Enbe Orkestrası ile başladığı kariyer yolculuğuna birçok ünlü sanatçıyla sahne hayatına devam eden genç şarkıcı, Ajda Pekkan'ın Harbiye Açıkhava, Bostancı Gösteri Merkezi ,Antik Tiyatro ve önemli organizasyonlarda  yer alan sahnelerinde uzun zamandır  vokalisti olarak hala daha yer almaktadır. 

Ajda Pekkan’ın da destek olduğu projede "Gidene" şarkısını çok beğendiğini ve her zaman kendisine destek olacağını söyledi.

 

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