Ahmet San, muhteşem hayatını yazdı

Ünlü organizatör, “Ahmet San’ın Muhteşem Hayatı” adlı kitabında ABD Başkanı Bill Clinton’ı Türkiye’ye nasıl getirdiğini ve Michael Jackson’ın iptal olan İstanbul konseri nedeniyle yaşadıklarını da anlattı.



Çok sayıda ünlü isimle çalışan Ahmet San’ın Tarık Ünlütürk’le beraber kaleme aldığı kitap, şubat ayında Aralık Kitabevi’nden çıkacak. San daha sonra imza turnesine çıkarak Türkiye’yi dolaşacak.