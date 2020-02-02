Ahmet Özhan:Hep lüks yerlerde değilim

“Sanatçı” kelimesinin iddialı bir söz olduğunu söyleyen Özhan, “O yüzden bana sorulduğunda ‘Türk müziği yorumcusuyum’ diyorum. Ukalalığa varmayan bir özgüven sahibiyimdir” dedi. Ünlü sanatçı yayında ilginç bir de itirafta bulundu: “Ahmet Özhan olmaktan öte Ahmet Özhan’a benzetilmekle geçti ömrüm. Beni hep lüks otellerde, mekanlarda olurum zannediyorlar. Oysa benim gönül dostlarım arasında akvaryumcu da var, kahvehaneci de. Şaşırıyorlar insanlar oralarda olmama. Ama benim de gönlümün doyması gerekiyor.”