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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.11.2018 - 13:13, Son Güncelleme:

Ahmet Kural'ın avukatından yeni açıklama

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Ahmet Kural'ın avukatından yeni açıklama

Ahmet Kural'ın avukatı Sibel Aydın, kamuoyunu yanıltıcı bilgi paylaşımlarının yapıldığını belirterek " Manipülasyon içeren bilgilerin gerçekmiş gibi gündeme getirilmesi ile amacını aşan bir noktaya taşınmak istenmektedir" dedi.

Kural'ın avukatı Sibel Aydın, yaptığı açıklama şu ifadelere yer verdi:

Dünkü açıklamamda belirttiğim gibi, herkesin ve tarafların avukatlarının olayın yargıya intikal ettiğini ve taraflardan birinin henüz ifade vermediği gerçeğini algılaması gerekmektedir.

Kamuoyunu yanıltıcı bilgi paylaşımına bir son verilmelidir. Kadına şiddet iddiası ile başlayan süreç, yapılan açıklamalarla ve manipülasyon içeren bilgilerin gerçekmiş gibi gündeme getirilmesi ile amacını aşan bir noktaya taşınmak istenmektedir.

Görmekteyiz ki, dün akşam ulusal bir kanalın ana haber bülteninde de yer alan; karşı tarafın avukatının hazırladığı şikayet dilekçesinde belirtilen "kül tablası ile darp" iddiası, savcılık ifadesinde Sıla Gençoğlu'nun kendisi tarafından yalanlanmıştır. Böylece son 2 gündür gündemde olan kül tablası ile darp iddiasının gerçek olmadığı kamu vicdanında da kesinleşmiştir. Ancak, iddia sahiplerinin gerçeği bilmelerine rağmen yaptıkları açıklamalar ile kamuoyunu yanıltan haberlerin yapılmasına sebebiyet verilmiştir.

Benzer bir durum darp raporu için yapılan haberlerde de bulunmaktadır. İddia edilen olayın 2 gün sonrasında, özel bir hastanenin düzenlediği raporda; karşı tarafın idrarda kanama, vb. kendi beyanları, tıbbi muayene bulgusu gibi yansıtılmıştır. Bu bilgilerin kişisel beyan olduğu, doktorun bulgusu olmadığı çok nettir. Uzun dönemli bir rapor gibi aktarılan raporda, muayeneyi yapan doktor, hastanın genel durumunu "iyi" olarak nitelemiş ve sadece 7 günlük bir rapor düzenlemiştir. Bu konuların tamamı, bir manipülasyon aracı değil, hukuk süreci içinde uzmanlar tarafından değerlendirilecek konulardır.
Bu gerçeklerin yavaş yavaş ortaya çıkmasının ardından, bu kez de "kaynağı belli olmayan" kimselere dayandırılarak, 24 Ekim günü bir evde müvekkilimin karşı tarafın sırtında vazo kırdığı iddiası gündeme getirilmiştir. Bu iddia da tamamen gerçek dışıdır. Tek merkezden servis edildiğini düşündüğümüz gerçek dışı paylaşımların maksadı kamuoyunda davanın seyrini etkilemek ve müvekkilim hakkında bir linç girişiminde bulunmaktır. Türkiye'nin sevilen oyuncularından biri olan ve kariyeri ile herkesin takdir ettiği müvekkilime yönelik bu itibarsızlaştırma çabaları, henüz ifadesini bile vermemiş olan müvekkilim için ağır bir mağduriyet yaratmaktadır.

Son olarak da karşı tarafın şikayet dilekçesinde kapsam içine alınan kasten yaralama iddiası, dün itibariyle sanki yeni bir suç iddiası ve "yeni bir dava" konusu gibi sunulmuş, kullanılan yöntemler hukuki temelden çıkmıştır.
Olay, hukuk sürecinden çıkarılarak, medya üzerinden veya manipülasyona dayalı yürütülen yeni bir mecraya çekilmek istenmektedir. Bu niyeti açıkça görmekteyiz ve buna müsaade etmeyeceğiz. Türkiye'de yargıyı etkilemeye çalışmak suçtur. Amacını aşan bir hal alan bu maksatlı girişimlerin sonlanması adına bu tarz asılsız iddialar ve iftiralarla ilgili kişi ve kurumlar hakkında yasal yollara başvuracağımızı belirtmek isterim.

Ahmet Kural'dan ilk açıklama!
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Ahmet Kuralın avukatından flaş açıklama
Ahmet Kural'ın avukatından flaş açıklama

 

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