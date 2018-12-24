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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
DHA
24.12.2018 - 16:57, Son Güncelleme:

Ahmet Kural'ın avukatından "sahte rapor" açıklaması

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Ahmet Kural'ın avukatından "sahte rapor" açıklaması

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'na yönelik "Hakaret", "Tehdit" ve "Basit yaralama" suçlarından 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan oyuncu Ahmet Kural'ın avukatı Sibel Aydın, "sahte rapor" iddialarına yönelik basın açıklaması yaptı.

Ahmet Kural ile Sıla Gençoğlu arasında görülmekte olan dava dosyasında bulunan delillerle ilgili kamuoyunda "bilgi kirliliği meydana geldiği" vurgusunun yapıldığı açıklamada, "Dava dosyasına sunduğumuz raporların sahte olduğuna ilişkin iddialar ve Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından herhangi bir rapor verilmediğine ilişkin açıklamalar kavram karışıklığına neden olmuştur. Bu nedenle öncelikle şunu belirtmem gerekir ki, kanunlar çerçevesinde müvekkilime yöneltilen suçlamalara ilişkin delilleri toplayarak dava dosyasına sunduk" denildi.

İki devlet üniversitesinden bilimsel mütalaa aldıklarını belirten avukat Sibel Aydın açıklamasında, ilk raporun İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'ndan Sıla Gençoğlu'nun iddia edilen olaydan iki gün sonra özel hastaneden aldığı darp raporunun tıbbi değerlendirme açısından uygun bulunup bulunmadığına ilişkin olduğu kaydedildi. İkinci raporun ise Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi-Makine Mühendisliği Bölümünden Sıla Gençoğlu'nun iddia ettiği olaya ilişkin seslerin müvekkilimin evinin yakınında bulunan yan evden duyulup duyulmayacağına ilişkin bilimsel rapor olduğu belirtildi.
Bu iki rapor dışında dava dosyasında üçüncü bir rapor olduğu da belirtilen açıklamada, savcılığın talep ettiği bu raporda ise Sıla Gençoğlu'nun görüntülerinin bulunduğu, olaydan 18 saat sonra çekildiği belirtilen cep telefonu görüntü kaydının, karşı tarafın avukatının orijinal olmadığına ilişkin iddialarının karşılanmasına yönelik olduğu ifade edildi. Açıklamada, "Dolayısıyla günlerdir sahte rapor veya alınan bilimsel mütalaaların sahte ve kabul edilemez ve tarafımızca algı oluşturmak için kullanıldığı iddiaları doğru değildir. Olsa olsa bunu söyleyenler tersine bir algı yaratma çabası içindedirler. Ayrıca şunu önemle belirtmek isteriz ki, savcılık soruşturması devam ederken gerek müvekkilimin gerekse Sıla Gençoğlu'nun ifadelerinin basına yansıması sonrasında ve 7 Kasım 2018 tarihinde soruşturmaya gizlilik kararı ve yayın yasağı konulması için tarafımca mahkemeye başvurulmuş ancak bu talebimiz mahkeme tarafından reddedilmiştir" denildi.

 

 

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