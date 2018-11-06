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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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06.11.2018 - 19:44, Son Güncelleme:

Ahmet Kural o geceyi anlattı...

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Ahmet Kural o geceyi anlattı...

Buket Aydın'la Kanal D Ana Haber, ünlü Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Ahmet Kural'ın ifadesine ulaştı. Kural ifadesinde şiddet uygulamadığını iddia ederek Sıla'nın ellerini tuttuğunu ve o sırada yere düştüğünü öne sürdü. Kural'ın ifadesi 2 saat sürdü.

Sevgilisi Sıla Gençoğlu'nun şikâyeti üzerine hakkında soruşturma başlatılan oyuncu Ahmet Kural, dün İstanbul Adalet Sarayı’na giderek ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade vermişti. Ahmet Kural'ın savcılık ifadesine Kanal D Ana Haber ulaştı..

Kural'ın ifadesi şu şekilde: 

"Ayrıldıktan 4 ay sonra Sıla Hanım bana mesajlar atmaya başladı, aradı, yeniden barışmak ve görüşmek istediğini söyledi. Ben ilişkiye başlamak istemediğimden mesajlara ve aramalara dönüş yapmadım.

'BANA ŞARKI YAPTIM' DEDİ İKİNCİ BİR ŞANS VERDİM'

Sıla Hanım mesajla bana 'sana şarkı yaptım' dedi. Telefonuma da yaptığı şarkıyı gönderdi. Ben bunun üzerine mutlu oldum. İkinci bir şans vermem gerektiğini düşündüm.Sıla Hanım, ablamla tanışmadığından yemeğe gelmek istedi, ben de mutlu oldum ve kabul ettim. O gün bir aile yemeği yedik ve birlikte alkol aldık.

OLAY NASIL BAŞLADI?

Benim ikametimde önce mutfakta oturup sohbet etmeye başladık. Sohbet esnasında konuyu ben bir önceki ayrılık durumuna getirdim. Çünkü her seferinde farklı cevaplar verdiği için inanmakta güçlük çekiyordum. Bana daha önce eski arkadaşı olduğunu söylemişti, yine başka seferinde albüm kapağı için görüştüğünü söyledi, yine bir keresinde o bana asılıyor şeklinde cevap vermişti. Bu nedenlerden dolayı ayrılık konusunu açtım. Sıla Hanıma, 'Anne ve babamın yanından geliyoruz, ilişkimiz güzel gidiyor, aile kurmayı planlıyoruz, benden çocuk sahibi olmak istediğini söylüyorsun, eğer böyle bir konu varsa, lütfen kırma beni söyle' dedim.

Ben böyle söyleyince 'evet ben senin canın yansın istedim, birlikteydik' dedi. Tartışma da bunun üzerine başladı.

'ELLERİMİ ÇEKİNCE SILA YERE DÜŞTÜ'

Ben çok kötü oldum. Başımdan aşağıya kaynar sular döküldü. Sıla Hanım'dan evi hemen terk etmesini istedim. Şoförünü aramasını istedim. Sıla Hanım'a en azından bir merhabamız kalsın dedim. Fakat o evden gitmek istemedi, ben de kendisine neden bu kadar yalan söylediğini, artık birlikte olamayacağımızı söyledim, ısrarla evden gitmesini istedim. Fakat evden gitmedi. Biz bu sırada halen mutfaktaydık. Ben kendi telefonumdan Sıla Hanım'ın şoförünü arayacakken Sıla Hanım, benim bileklerimden tuttu, yaklaşık 10-15 kere yalvarırım git, dedim. Bana şoförü arattırmadı, kendisi de aramadı. Bu sırada halen bileklerimden tutuğu için ben önce ellerimi çektim, bu sırada Sıla Hanım yere düştü.

'SENİ BİTİRECEĞİM AHMET KURAL'

Masadan kalktım ve mutfak kapısına doğru yöneldim. Sıla Hanım, benim tişörtümün arkasından tutup mutfaktan çıkmamam için beni durdurmaya çalıştı. Kendimi kurtarmak için yine tişörtümü çektim, yine düştü, ben salona gittim. Sıla Hanım da arkamdan geldi. Orada karşılıklı bağrışma oldu ve seslerimizi yükselttiğimizi kabul ediyorum, fakat incitici bir söz söylemedim. Sinkaflı bir söz söylemedim. Tehditte bulunmadım. O sırada ikimiz de alkollüydük. İkimiz de birbirimiz kollarından tutup birbirimizi sarstığımız oldu. Bu şekilde bir kaç kere yere düştü. Bu tartışma hali yaklaşık on beş dakika sürdü. 45 dakika süren tartışma ve şiddet olmadı, bir süre sonra sakinleştik, o mutfağa geçti ben salonda kaldım. Sonrasında kapının açıldığını duydum, Sıla Hanım bağırarak 'seni bitireceğim Ahmet Kural' dedi.

İŞTE O İFADEDEN DETAYLAR:

İşte Ahmet Kural'ın ifadesiAhmet Kural'ın yaklaşık 2 saat süren ifadesinin detayları
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Ayrıntılar geliyor...

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