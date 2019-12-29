Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin'den samimi açıklamalar: Bu yola beraber çıktık

◊ Yeni filminiz hayırlı olsun... Bu kez size Yağmur Tanrısevsin de eşlik ediyor... Nasıl bir film oldu?

- Murat Cemcir: Çok değerli bir hanımefendi Yağmur Tanrısevsin... Biz daha önceki film ve dizilerimizde yaşam mücadelesi veren sıradan insanların hikayesini anlatmıştık. “Ailecek Şaşkınız”da ise şehirli ve zengin karakterlere hayat verdik. Hazır kentli mizahı yapmaya başlamışken Selçuk Aydemir, “buradan devam edelim” dedi. “Baba Parası”nda mirasyedi kardeşleri oynuyoruz.

Senaryonun çok iyi olduğunu düşünüyorum. Umarım seyirci de sever.

- Ahmet Kural: Ben Murat’ın kendisinden 1 yaş büyük abisini oynuyorum. Bu kez çatışması daha fazla olan karakterleri canlandırıyoruz. Ama nihayetinde kardeşlik ve aile kavramının ön planda olduğu bir film.

◊ Filmin kötüsü kim?

- Ahmet Kural: Hepimiz iyi insanlarız. Özellikle Yağmur çok iyi. Tabii 1 milyar doların karşısında birazcık bozuluyoruz. Vicdan mekanizması fazla çalışmıyor. Çünkü iki kardeşten birinin olacak o 1 milyar dolar. Ve kazanan olmak için önlerinde sadece 48 saatlik bir süre var.

- Murat Cemcir: Ahmet doğru söylüyor. Vicdanlarının seslerini dinlemiyorlar, duymak istemiyorlar. Para değiştiriyor onları.

◊ Bu ikili ile oynamak nasıl bir duyguydu?

- Yağmur Tanrısevsin: Ahmet ve Murat inanılmaz enerjikler. İlk başlarda “acaba nasıl olacak” diye endişem vardı. Çünkü ikisi de hem

çok enerjik hem de birbirlerini çok iyi tanıyorlar.

Ama setin ilk günü onlardaki o sıcaklığı ve samimiyeti hissettim.

Ekibe hemen ben de dahil oldum ve bütünleştik.

Arabadan atlama sahnesinde dublör kullanmadım

◊ Sizi zorlayan sahneler oldu mu?

- Ahmet Kural: Arabadan atlama sahneleri vardı, onlarda dublör kullanmadım. Güvenli bir şekilde çektik.

Çok şükür atlattık.

- Murat Cemcir: Hatta Selçuk’la biz daha çok gerildik. Allah korusun Ahmet’e bir şey olsa benim de kariyerim biter. “Dublör kullan abi” dedim ama dinletemedim. (Gülüyor)

◊ Seyirci bu filmi neden izlemeli?

- Ahmet Kural: Bol bol gülecekler, bundan eminiz. Çünkü biz çekerken çok eğlendik.

- Murat Cemcir: Filmin yüzde 65’i gece geçiyor. Üç hafta gece uykusu hiç uyuyamadık. Melatonin, serotonin bunlar ne kadar değerli hormonlarmış anladık çünkü şirazemiz kaydı.

Ne kadar çok sevseniz de işinizi, vücut metabolizması düşüyor.

- Yağmur Tanrısevsin: Çünkü kahkahası ve aksiyonu bol bir film. Sıcak ve samimi bir aile filmi.

- Murat Cemcir: Diğerleri samimiyetsiz miydi? (Gülüyor) İzleyiciler kardeşlerin 1 milyar dolar için neler yaptığını görecek. “Ben olsam ne yapardım” diye kendilerine soracak.

◊ Daha önceki işlerinizde stüdyoya girip film için şarkıları siz söylemiştiniz. “Baba Parası”nda niye böyle bir şey yapmadınız?

- Murat Cemcir: “Bu film bambaşka, müziklerini biz yapmayalım” dedik. Manga grubu solisti Ferman Akgün’den rica ettik, “Lütfen senaryoyu okuyun. Size ne hissettiriyorsa, bize bir şarkı yapın. Biz hiç karışmayacağız” dedik.

Onlar da Rüçhan Çamay’ın “Para Para Para” şarkısını bizim için yeniden yorumladı. Bir de Kıbrıs halk türküsü “Dillirga” var.

Müziği en işlevsel olarak kullandığımız film bu oldu.

Cem bizim için risk aldı

◊ Artık Türk filmleri için 25-30 milyon dolar gibi büyük bütçeler konuşuluyor. Sizin filminizin bütçesi ne kadar?

- Murat Cemcir: Onu yapımcımız Necati Kocabay biliyor. Ben komedyen olarak devam ediyorum.

◊ “Ahmet Kural ve Murat Cemcir hep aynı rollerde” eleştirilerine ne diyorsunuz?

- Murat Cemcir:Valla fragmanı veya filmi izleyip birisi “Murat’la Ahmet hep aynı” diyecekse, o arkadaşla oturup zekasını anlamak için elimden geleni yaparım. Seyirciyi mutlu etmek için maddi manevi elimizden gelen her şeyi yaptık.

- Yağmur Tanrısevsin: Gerçekten bu kez çok farklı...

◊ Cem Yılmaz imzalı “Karakomik Filmler”in gişede bekleneni verememesi hakkında ne düşünüyorsunuz?

- Murat Cemcir: Cem’in “Karakomikler Filmler” serisinin “2 Arada”sına bayıldım. Gişede hüsrana uğradığını düşünmüyorum. Karakomik mizahının Türkiye’de o seyirciyi yapması bence büyük başarı.

- Ahmet Kural: Murat’ın da dediği gibi ben Cem’in bu seriyi gişe beklentisiyle yaptığını düşünmüyorum. Türk sineması için önemli filmler bence. Cem, ilk filmimiz “Çalgı Çengi”yi vizyona sokmamız için bize yardım etti. O zaman da bizim için risk almıştı.

Beni değişterecek kadar para kazanmadım

◊ Siz hiç baba parası yediniz mi?

- Ahmet Kural: Baba parası yemek demeyelim ona. Memur çocuğuyum ve ilk dizim olana kadar ev kiramı ödememde hep babam yardımcı oldu. Bir dönem dede parası yedim ama hiç baba parası yeme durumum olmadı.

- Yağmur Tanrısevsin: Benim de olmadı açıkçası. Ailem üniversiteyi kazanana kadar destek oldu. Üniversitede kendi ayaklarımın üzerinde durup çalışmaya başladım. Kendi paramı kendim kazandım.

- Murat Cemcir: Bana dede parası bile yemek nasip olmadı. Dedem çok zengin bir tüccarmış ama babama da yemek nasip olmamış...

◊ Para insanı değiştirir mi?

- Murat Cemcir: Miktarına göre değişir. Beni değiştirecek kadar para kazanmadım henüz.

- Yağmur Tanrısevsin: Değiştirmese bile kafa karıştırır.

◊ Para hırsınız var mı?

- Murat Cemcir: Hırslı biriyim ama para hırsım yok.

- Yağmur Tanrısevsin: Hayallerimizi gerçekleştirmemiz için tabii ki paraya ihtiyaç var ama para hırsım yok.

- Murat Cemcir: Parayla saadet olur ama.

- Ahmet Kural: Olmaz!

- Murat Cemcir: Olur olur...

- Yağmur Tanrısevsin: Para amaç mı araç mı?

- Ahmet Kural: Para amaç. Çok yüklü bir miktarda paranın insana verdiği rahatlık, bir süre sonra dengesiz bir rahatsızlığa dönüşüyor. Huzursuzken ne kadar mutlu olabilirsin ki.

- Murat Cemcir: Benim saadet kastım Saadet Işıl Aksoy. Biz o parayla Saadet Hanım’la anlaştık ve “Ailecek Şaşkınız” filmini çektik. (Gülüyor)

Birbirimizi bırakmayız

◊ Murat Bey, “Ahlat Ağacı”ndaki oyunculuğunuz çok konuşuldu. Ahmet Bey’e filmde bir rol yok muydu?

- Murat Cemcir: Ahmet’in kabul edeceği bir şey yoktu orada, az çok Ahmet’i tanıyorum.

- Ahmet Kural: Nereden biliyorsun yavrum, bana gönderdiniz mi senaryoyu? Zaten ben Zeki Demirkubuz’un filminde oynayacağım. Yüksel Aksu ile de çalışmayı çok isterim. Buradan da kendisine bu mesajı göndereyim.

◊ Ahmet Kural’ın Sıla ile yaşadığı sıkıntılar size nasıl yansıdı?

- Murat Cemcir: Bunlar aile ve dostluklarda yaşanabilecek sıkıntılar... Mesela ben de geçen yıl “Ahlat Ağacı”nın Cannes’daki gösteriminde talihsiz bir şey yaşadım. Kırmızı halıda yürürken Bennu Yıldırımlar’ın önüne geçmişim. Herkes orada üç kişiyle yürüdüğümüzü zannediyor. 150 kamerayla yürüyorsunuz. Orada anlık bir şey Ahmet’e de mâl edildi. ‘Siz hep kadınların önünü kapatıyorsunuz’ yorumları yapıldı. Türk kadını bir kere kendi önünü kapattırmaz. Benim başıma gelen bir şey Ahmet’i de ailesini etkiliyor, Ahmet’in başına gelenler de beni...

◊ Ahmet Bey peki siz Murat Bey’e bu süreçte zarar verdiğinizi ya da yıprattığınızı düşünüyor musunuz?

- Ahmet Kural: Biz yola beraber çıktığımız için başımıza ne gelirse gelsin birbirimizi bırakmıyoruz. Birbirimize sıkı sıkıya bağlıyız.

◊ Sıkıntılı günler size ne öğretti?

- Ahmet Kural: Dostluğu öğretti. 2018 kendimizi ifade etmekte zorlandığımız bir sene oldu ama 2019 güzelliğiyle geldi...

Çok güzel biri var hayatımda

◊ Hayatta en değer verdiğiniz kişi?

- Murat Cemcir: Kendim ve annem.

- Yağmur Tanrısevsin: Aile...

- Ahmet Kural: Aile tabii ki...



◊ Aşk sizin için ne ifade ediyor?

- Ahmet Kural: Motivasyon kaynağım...



◊ Daha önceki bir röportajınızda hiç âşık olmadığınızı söylemiştiniz. Yeni bir ilişkiye başladınız, bu duygularınız değişti mi?

- Ahmet Kural: Ben o açıklamadan hemen sonra dilimi çıkarmıştım, sen onu görmemişsin. (Gülüyor) Şu an çok güzel biri var hayatımda, çok şükür. Çok tatlı biri ve çok güzel...

Çalıştığımız tüm kadınlar anne oluyor

◊ Yağmur Hanım bu filmden gelen teklifi kabul etmenizdeki en büyük etken neydi?

- Yağmur Tanrısevsin: Aslında daha önce “Ailecek Şaşkınız” filmi için görüşmüştük ama kısmet olmamıştı. Bu ekiple bir filmde olmayı çok istiyordum. O yüzden evet dedim.

- Murat Cemcir: Acaba kabul eder mi diye düşünürken o zaten kabul etmiş. Yağmur’la güzel bir enerji yakaladık. Benzetmek gibi olmasın ama biz Seda (Bakan) ile de böyle enerji yakalamıştık. Anne oldu. “Ailecek Şaşkınız”daki partnerimiz Saadet (Işıl Aksoy) anne olmaya hazırlanıyor.