Ahmet Kural kimdir nerelidir?
Ahmet Kural, isminin adli bir vaka ile anılması dolayısıyla kamuoyunun gündeminde yer aldı. Çalgı Çengi İkimiz, Ailecek Şaşkınız, İşler Güçler gibi filmlerin baş rolünde yer alan Ahmet Kural, son günlerde şarkıcı Sıla ile arasında yaşanan olaylar dolayısıyla internet üzerinden araştırılan isim oldu. Peki, Ahmet Kural kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, merakla araştırılan ismin kariyeri ve biyografisi
Ahmet Kural, 10 Kasım 1982 tarihinde Kütahya'da dünyaya gelmiştir. Emniyet Müdürü bir babanın oğlu olması dolayısıyla, babasının görev yeri Kütahya'da dünyaya gelen Ahmet Kural, konservatuvar eğitimi alan ablasının da etkisiyle oyuncu olmaya karar kılmış ve Selçuk Üniversitesi'nde Radyo Televizyon Sinema bölümünü bitirmiştir.
Bu eğitiminin ardından Bilkent Üniversitesi'nde yüksek lisans yapan Ahmet Kural, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde ise oyunculuk eğitimi almıştır.
Eğitimine devam ettiği sırada Levent Kırca-Oya Başar Tiyatrosu kadrosuna dahil oldu. Tiyatro çalışmaları sürerken Fikrimin İnce Gülü adlı dizi ve TRT'de yayınlanan Evimin Erkeği adlı dizilerde aldığı rollerle televizyonda görünmeye başladı. Ardından Gazi adlı dizide başrol oynamaya başladı ancak rating'lerin düşük olması nedeniyle dizi 19. bölümden sonra yayından kaldırıldı. Aynı yıl içinde Güneşin Oğlu adlı sinema filminde Haluk Bilginer, Köksal Engür, Hümeyra ve Özgü Namal ile birlikte rol aldı. Ardından Ramazan Güzeldir adlı dizinin bir bölümünde oynadı.
2010 yılında Selçuk Aydemir'in yönettiği Çalgı Çengi adlı sinema filminde Murat Cemcir ile başrolde oynadı. 28 Haziran 2012 tarihinde Star TV'de yayınlanmaya başlayan İşler Güçler adlı dizinin başrollerini Murat Cemcir ve Sadi Celil Cengiz ile paylaşmıştır. Daha sonra Düğün Dernek adlı sinema filminde de Murat Cemcir'le baş rolleri paylaştı. 2014 yılının Ekim ve Kasım aylarında vizyona giren Oflu Hoca'nın Şifresi isimli filmde bir Bakanı canlandırmış, Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu adlı filmde de karga karakterinin seslendirmesini yapmıştır.
İlk bölümü 13 Şubat 2014 tarihinde yayınlanan Kardeş Payı dizisinin baş rolünü Murat Cemcir ve Seda Bakan ile paylaştı.
4 Aralık 2015 tarihinde vizyona giren ve 2015 yılının en çok izlenen filmi olan Düğün Dernek 2: Sünnet filminin baş rollerini yine Murat Cemcir ile paylaşmıştır.
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