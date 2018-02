Ahmet Kural: Aşka inandım ama hiç âşık olmadım

◊ Yeni filminiz “Ailecek Şaşkınız” hayırlı olsun. Ailecek şaşıracak mıyız izlerken?

Murat Cemcir: Çok şaşıracaksınız. Değişik bir film oldu. Bu benim değil, fragmanı izleyenlerin lafı. “Nasıl buldun?” diyorum izleyenlere, “Değişik” diyorlar. “Nasıl yani, kötü anlamda mı?” diyorum, “Yok abi çok komik” diyorlar. “Düğün Dernek mi, bu mu?” diyorum, “Farklı filmler, alakası yok” diyorlar. Genel olarak izleyen herkes çok beğendi. Şu ana kadar yapmış olduğumuz hiçbir filme benzemiyor “Ailecek Şaşkınız”.

Ahmet Kural: Şehir komedisi çektik bu sefer. İki düzgün giyimli adamı oynuyoruz. Bursa’nın en önemli genç işadamları rolündeyiz.

◊ Filmlerinizdeki fakir rollerinden sonra, zengini oynamak sizi zorladı mı?

Ahmet: Yok, zorlanmadık. Lamborghini vardı altımızda bir defa, çok güzeldi...

Murat: Sen direksiyonda olduğun için öyle diyorsun. Ben yan koltukta oturduğum için çok dar geldi bana. İnmesi bir dert, binmesi bir dert... Tamam çok güzel yapmışlar da, araba bir garip. Hakikaten çatalı göstermeden inilmiyor arabadan, imkansız. Paranla rezil oluyorsun ya!

◊ Sinemaseverler bu filmde neler bulacak?

Murat: Bir kere çok farklı bir Ahmet Kural görecekler. On parmağında on marifet var bu kez. Oynadığı, çok renkli bir karakter.

Ahmet: Evet spor yapan, ata binen, çiftliği olan, kavgayı seven, aşçılık sertifikası bulunan donanımlı bir karakter. Çok eğlendik çekerken. En çok hazırlandığım film de bu oldu. 10 ay sürdü role hazırlanmam, ortaya tertemiz bir film çıktı. Görüntüden çok memnunuz, ikimiz de çok güzel görünüyoruz. Öncekilerde atletle geziyorduk.

Murat: Ama bu filmde de yine Ahmet’in külotla kalma sahnesi var.

Ahmet: Boxer dersek ona... Her filmde bir külotla kalma durumu oluyor maalesef.

◊ Filmde pantolonlarınızın paçası da kısa. Futbolculara mı özendiniz?

Murat: Evet, kesinlikle! İsmini vermeyeyim birkaç futbolcu arkadaştan gördüm. Şaka bir yana, hiç bana göre kısa pantolon. Giyemem.

Ahmet: Aslında denemek, “Bende nasıl duruyor” diye görmek istedi ama kendine yakıştıramadı. Gerçekten üzerinde emanet durdu.





ÇEKİMLERDE BİNDİĞİM

AT BENİ KAÇIRDI!

◊ Çekimler sırasında sizi en çok zorlayan sahne hangisiydi?

Ahmet: At sahnesinde at kaçırdı beni! (Gülüyor) Asfalt yolda çekimimiz vardı. Atın çekim aracını geçmemesi lazımdı aslında ama gaza geldi, hızlandı. Korkudan bembeyaz oldum. Yarış atı olduğu için fazla ısınma turu yaptırmışlar sanırım.

Murat: Gökdelen sahnesi de zordu. Liseye gittiğimiz yıllardaki hallerimiz var filmin başında. Gökdelenin 40’ıncı katından sarktık, hani cam siliciler vardır ya, öyle. Aşağı baktığın an aklın gidiyor yani. Bende yükseklik korkusu yok ama neticede iki tane ipe bağlısın. O sahne de çok zordu.

Ahmet: Ben o sahneyi çekemezdim.

◊ Bu arada Ahmet Bey, fragmandan gördüğümüz kadarıyla epey kas yapmışsınız...

Murat: Evet, yaptı. Bazıları baklava, bazıları sütlü tatlı. Benim göbeğim tavukgöğsü.

Ahmet: Sırf o sahne için 10 ay öncesinden başladım çalışmalara işte. “Düğün Dernek”te selülitlerim vardı düşünün!

◊ “Ailecek Şaşkınız”ın devam filmini çekmeyi düşünüyor musunuz?

Ahmet: Seyirci severse tabii ki isteriz. Çünkü çok eğlenceli bir film.

Murat: Biz seyirciyle ortak karar alıyoruz. Onlar severse, ikincisini yapmak isteriz tabii ki.

SAADET ÇOK DONANIMLI

ARADIĞIMIZ KİŞİ OYDU

◊ Son dönemde iddialı isimlerin filmleri vizyona girdi. Ama ne Şahan Gökbakar “Kayhan”da ne de Cem Yılmaz “Arif v 216”da beklenen gişeyi yakalayabildi. Sizin böyle bir endişeniz var mı?

Ahmet: Her an her şey olabilir. Seyirciye bağlı. Biz “Düğün Dernek”le 7 milyon gişe yapmayı da beklemiyorduk. Öyle bir hayalimiz yoktu. Ama bu filme güveniyoruz. Çok içimize sindi.

Murat: Aslında çok da ilgilenmemek lazım işin o tarafıyla. Ben filmin çok sevileceğine inanıyorum.

◊ Filmde Saadet Işıl Aksoy eşlik ediyor size. Nasıldı onunla çalışmak?

Ahmet: Saadet çok profesyonel. Fransızca konuşuyorsun Fransızca, İtalyanca konuşuyorsun İtalyanca cevap veriyor. O kadar donanımlı ki kız. O kadar iyi oyuncu ki, çok kolaylaştırdı işimizi. Aradığımız kişi oydu zaten.

Murat: Öyle oyuncularla çalıştığınız zaman siz de rahat oluyorsunuz, sahne de çok yukarı çıkıyor.

◊ Her ne kadar sizin içinize sinse de negatif yorumlar olacaktır mutlaka. Hazırlıklı mısınız bunlara?

Murat: Dünyanın en güzel filmini de yapsan eleştiri olacak mutlaka. Yoksa yanlış yaptığımızı nasıl bileceğiz ki?

Ahmet: Bir filmi herkes beğenmez zaten.





BURSA ÇOK GÜZEL

TOSCANA GİBİ

◊ Yeni bir “Düğün Dernek” filmi gelecek mi?

Murat: Yapmak istiyoruz ama henüz bununla ilgili bir çalışma yok. “Çalgı Çengi”nin de devamını yapmak isteriz. Bu yeni film çok sevilirse, bunun da devamını çekmek isteriz.

Ahmet: Ben bunun devamını çekmeyi gerçekten isterim. Bursa’ya bir daha gitmek çok güzel olur. O kadar güzel bir yer ki, hakikaten Avrupa’da gibiydik. Halkı, tarihi... Toscana gibi...

Murat: “Düğün Dernek”in en büyük özelliği Sivas filmi olmasıydı, bu da Bursa filmi oldu.

◊ Sizin için “Günümüzün Zeki Alasya-Metin Akpınar’ı” diyenler var. Hep bir aradasınız. Birbirinizden sıkıldığınız oluyor mu hiç?

Ahmet: (Murat Cemcir sessiz kalınca) Niye sessiz kaldın, niye düşündün?

Murat: Abi Ahmet Kural’dan sıkılır mı insan?

◊ Hep birliktesiniz ama...

Murat: Biz birlikte değiliz. Öyle bir dünya yok. Benim dünyam öyle bir dünya değil yani...

Ahmet: Benim dünyam öyle bir dünya mı? (Gülüyor)

◊ Geceli gündüzlü hep bir aradasınız ya...

Murat: Abi olay yanlış yerlere gitmeye başladı. Gün aşırı görüşüyoruz biz. (Gülüyor)

◊ Bu birliktelik daha uzun yıllar devam eder mi?

Ahmet: İnşallah. Yani Murat bir kazık atmadığı sürece. Yapımcı olarak güvenmiyorum kendisine ama. (Gülüyor)

ŞAHAN’LA GÖRÜŞTÜK

BİRLİKTE FİLM GÜZEL OLUR

◊ Peki sizi hep komedide mi izleyeceğiz? Dram, aksiyon filmleri çıkmaz mı sizden?

Murat: Güzel bir şey bu bence. Ölene kadar hep bunu yapmak ama arada da bir şey denemek isteriz, dram, aksiyon gibi.

◊ Şahan Gökbakar sizin de yer alacağınız bir sinema projesinden bahsetmişti. Görüşmeler ne durumda, çekilecek mi o film?

Murat: Biz görüştük Şahan’la. En son Selçuk Aydemir de görüştü. Şahan kardeşi Togan’la üretiyor, biz Selçuk’la üretiyoruz. Tabii ki düşünürüz böyle bir projeyi. Kendi aramızda konuştuğumuz bir şey bu.

Ahmet: Komedyenlerin bir araya gelip bir film yapması ne güzel olur.

Murat: Biz çok istiyoruz. Şahan’ın açıklamasından sonra yorumlara baktığımızda seyircinin de çok istediğini gördük.

◊ Cem Yılmaz’ın “Komedyenler arasında sonuncuyum, çünkü hepsine tur bindirdim” açıklaması çok konuşulmuştu. Siz ne diyeceksiniz bu yoruma?

Ahmet: Doğru. Cem Yılmaz’dan bahsediyoruz. Ben ilk kez 1995’te izledim gösterisini. O günden beri hayranıyım adamın. Bizim piyasaya çıkmamıza öncü olan, rahmetli Erdal Tosun vasıtasıyla yine Cem Yılmaz’dır. Tur bindirdim diyorsa da tur bindirmiştir.

Murat: Teknik anlamda söylersek; bir tur değil iki tur bindirmiştir hatta. 20 yıldır yapıyor bu işi, normal.

YALNIZ

ÖLMEKTEN KORKARIM

◊ En büyük korkunuz nedir?

Murat: Yalnız ölmekten korkarım.

Ahmet: Yalnız öleceksin ama! (Kahkahalar) Ben de iftiradan korkarım, bir de hak yeme durumundan. Bunlar adamın asabını çok bozuyor.

Murat: Best Model yarışmasından çıkanlar gibi konuştun.

Ahmet: Ben sıvı sabun güzeliyim ama 14’üncü sıradayım. İlk 10’a bile giremiyorum.

◊ Hayatta “olmazsa olmaz” dediğiniz bir şey var mı?

Ahmet: Murat Cemcir.

Murat: Kadın... Hayatta olmazsa olmaz.

Ahmet: Biz Murat Cemcir diyoruz, sen kadın diyorsun! Murat Cemcir gibi bir kadın diyeyim ben de. (Kahkahalar)

MASLAHATGÜZAR OLMAK iSTERDiM

◊ Oyuncu olmasaydınız, ne olmak isterdiniz?

Ahmet: Ben maslahatgüzar olmak isterdim. Konsolos atanamayan yerlere giden geçici ateşe. (Gülüyor) Müzisyen olmak isterdim ama olamazdım herhalde.

Murat: Valla ben de bir bankanın CEO’su olmayı hayal ediyordum. Şu an bir bankaya reklam çekiyorum. Yeniden dünyaya gelsem, sporcu olmak isterdim. Futbolcu değil

ama...

◊ Doğaüstü güçleriniz olsa, dünyada neleri değiştirmek isterdiniz?

Murat: İnsanların zihinlerine hükmetmeyi isterdim. NATO’ya ya da BM’ye gidip oradaki insanların beynini yakarak savaş belasını bitirirdim.

Ahmet: Tıpkı bir Türkiye güzeli gibi konuşuyorsun.

Murat: Öyleyim.

Ahmet: Huzur ve mutluluk dolu bir dünya yaratmak isterdim herhalde. Ya da yapımcı olarak Murat’ın elindeki işi almak isterdim. (Gülüyor)

HiÇ ÂŞIK OLMADIM

◊ Sizden aşkı tarif etmenizi istesem, ne dersiniz?

Murat: Bende kalıcı bir yeri yok. Ben işimi seviyorum.

Ahmet: İlahi aşk var efendim. Abiye duyulan aşk var, meslek aşkı var, bir kadına duyulan aşk var... Bu aşklar olmazsa olmuyor...

Murat: Çok eğlenceli bir dünyada çalışıyoruz ve çok mutluyuz.

Ahmet: Aşk güzel bir şey ya. Ama hayatını güzelleştiriyorsa güzel. Hayatına değer katması lazım. Onun dışında bir de aşka inanmak diye bir şey var.

◊ Hiç aşk acısı çektiniz mi?

Murat: Ben âşık oldum iki defa. Acı da çektim. Çekmezsen bir manası yok ki, öbür türlüsü cacık.

Ahmet: Ben yaklaşık 48-49 aşk yaşadım diyormuşum. (Gülüyor) Aşka inandım ama hiç âşık olmadım.

ÖLÜMÜ DÜŞÜNÜRSEN

MUTLU YAŞARSIN

◊ Evlilik konusunda ne düşünüyorsunuz?

Ahmet: Olursa olur. İsteyince olacak bir şey değil ki...

Murat: Allah nasip ederse en yakın zamanda inşallah.

Ahmet: Hayırdır, aday var da ben mi bilmiyorum?

◊ Ölüm ne ifade ediyor sizin için?

Ahmet: Her canlının tadacağı duygu.

Murat: Ölüm çok güzel bir şey ya. İnsanların böyle her gün üzerine düşünmesi gerekiyor. Ne kadar fazla düşünürsen, o kadar mutlu yaşıyorsun. Ben öyle yapıyorum. Olağanüstü bir şükür duygusu veriyor sana. Ölümün var olduğunu her gün hatırlarsan, mutlu yaşamak zorunda olduğun aklına gelir.