Ahmet Kural, Baba Parası’yla kadın oldu
Ahmet Kural, başrolünü üstlendiği “Baba Parası” filminde kadın rolüyle seyirci karşısına çıkacak.
Selçuk Aydemir’in yazıp yönettiği filmde Murat Cemcir’le başrolü üstlenen Ahmet Kural, üç farklı karakteri canlandırdı: “Bu rollerden birinde kadın oldum. Kadını oynamak, fiziki ve ruhsal hazırlık istiyor. Öte yandan şivesiyle apayrı bir komiklik yaşatan Kıbrıslı taksi şoförü Selim’i oynadım. Finalde de sürpriz bir karakter var. Birbirinden tamamen farklı bu üç tipi aynı yapımda oynamak, zor olduğu kadar büyük bir şanstı.”
1 Ocak 2020'de vizyona girecek olan Baba Parası'nda Ahmet Kural, Murat Cemcir, Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım, Deniz Barut, Giray Altınok, Ayhan Taş, Osman Alkaş rol alıyor. Baba Parası’nın yapımcılığını TR 40 33 Productions üstleniyor.
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