Ahmet Kural avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile evleniyor
Bir süredir magazin gündeminden uzak duran Ahmet Kural, avukatı Çağla Gizem Çelik ile evlilik hazırlıklarına başladı. Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik'in evlilik haberi, Posta Gazetesi yazarı Eylem İpek Şafak tarafından duyuruldu
Posta Gazetesi yazarı Eylem İpek, evlilikle ilgili gelişmenin Çağla Gizem Çelik tarafından aktarıldığını ifade etti. Eylem İpek Şafak 19 Ağustos tarihli köşe yazısında ilişki hakkında şu bilgileri vermişti;
"Sıla'ya şiddet uyguladığı iddiasıyla uzun süre gündemi meşgul eden Ahmet Kural, geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisiyle objektiflere yansımıştı. Kural'ın sevgilisiyle ilgili yeni bilgilere ulaştım.
Adının Çağla olduğunu öğrendiğim gizemli kadın, avukatmış. Kural'dan yedi yaş küçük, yani 29 yaşında olan avukat ile ünlü oyuncu üç aydır birlikteymiş. Çift, ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi adına bir süre gözlerden uzak kalmayı tercih ediyormuş."
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