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21.12.2019 - 08:05, Son Güncelleme:

Ahmet Bayer ve Sinem Yıldırım zor günleri atlattı

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Ahmet Bayer ve Sinem Yıldırım zor günleri atlattı

2009 yılında evlilikleri olaylı şekilde biten ve çocukların velayeti yüzünden karşı karşıya gelen Ahmet Bayer ve Sinem Yıldırım önceki akşam bir davette bir araya geldi.

Hilton İstanbul’da düzenlenen davette birbirlerine sarılıp merhabalaşan eski eşler, muhabirlerin “Sizi yıllar sonra böyle görmek ne güzel” sözleri üzerine “Arkadaşlar biz düşman değiliz, muhteşem dostuz. Hep görüşüyoruz fakat siz görmüyorsunuz” dedi.

Ahmet Bayer ve Sinem Yıldırım zor günleri atlattı

Ahmet Bayer ve Sinem Yıldırım zor günleri atlattı


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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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