Ağrı'da ki öğrencilere sürpriz ziyaret

Cem Adrian, Ağrı'da ki öğrencileri ziyaret etti. Miniklerle bol bol vakit geçiren Adrian, keyifli anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Şarkıcı, öğrencilerin kendisi için yaptıkları tacı ve gitarı "Dünyanın en değerli tacına sahibim... (patnostaki çiçeklerimden hediye) “teşekkürler hayat” notuyla paylaştı.

İlk okul öğrencileriyle müzik dersi yapan Cem Adrian, Insagram'ın hikaye kısmından öğrencilerin söyledikleri şarkıları paylaşmayı da unutmadı. Adrian'ın paylaşımlarına takipçilerinden "Ne harika bir davranış devam etmesi örnek olması dileklerimle", "Yüreğindeki güzelliklerin fotoğrafı " gibi yorumlar geldi.