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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
22.09.2019 - 09:11, Son Güncelleme:

Ağlatan ödül töreni

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Ağlatan ödül töreni

BODRUM Sinema ve Kültür Derneği, Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği ile Magazin Gazetecileri Derneği tarafından düzenlenen 9. Bodrum Türk Filmleri Haftası’nda ödüller, önceki akşam Bodrum İskele Meydanı’nda gerçekleşen törenle sahiplerini buldu.

Törende duygusal anlar da yaşandı. Ünlü oyuncu ve yönetmen Ali Sunal, 2018 yılında hayatını kaybeden oyuncuları anmak amacıyla hazırlanan slayt gösterisini izlerken gözyaşlarını tutamadı. Sunuculuğunu Hakan Bilgin’in üstlendiği gecede başarı ödülü Ali Sunal, İlker Ayrık, Murat Cemcir, Ahmet Kural ve Onur Atilla’ya, onur ödülü Birol Güven ile Mustafa Uslu’ya, emek ödülü Hakan Bilgin’e, genç yetenek ödülü ise Hayat Van Eck’e verildi.

Ağlatan ödül töreni

Slayt gösterisini izlerken gözyaşlarına boğulan Ali Sunal, dakikalar sonra ödül almak üzere sahnedeydi. Sunal’a başarı ödülünü Bahar Öztan sundu.
Ağlatan ödül töreni

Hayat Van Eck, geceden genç yetenek ödülüyle ayrıldı.

 

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