Ağlatan ödül töreni
BODRUM Sinema ve Kültür Derneği, Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği ile Magazin Gazetecileri Derneği tarafından düzenlenen 9. Bodrum Türk Filmleri Haftası’nda ödüller, önceki akşam Bodrum İskele Meydanı’nda gerçekleşen törenle sahiplerini buldu.
Törende duygusal anlar da yaşandı. Ünlü oyuncu ve yönetmen Ali Sunal, 2018 yılında hayatını kaybeden oyuncuları anmak amacıyla hazırlanan slayt gösterisini izlerken gözyaşlarını tutamadı. Sunuculuğunu Hakan Bilgin’in üstlendiği gecede başarı ödülü Ali Sunal, İlker Ayrık, Murat Cemcir, Ahmet Kural ve Onur Atilla’ya, onur ödülü Birol Güven ile Mustafa Uslu’ya, emek ödülü Hakan Bilgin’e, genç yetenek ödülü ise Hayat Van Eck’e verildi.
Slayt gösterisini izlerken gözyaşlarına boğulan Ali Sunal, dakikalar sonra ödül almak üzere sahnedeydi. Sunal’a başarı ödülünü Bahar Öztan sundu.
Hayat Van Eck, geceden genç yetenek ödülüyle ayrıldı.
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