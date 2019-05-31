Afişime bakmak çok güzel
Seda Sayan, önceki akşam sahibi olduğu Etiler Şamdan adlı mekandan çıkarken görüntülendi.
3 Haziran’da yayınlanacak “Son Sözüm” adlı single’ının afişini mekanının karşısındaki billboard’a astıran şarkıcı, şöyle konuştu: “Sözü ve müziği Lara’ya ait olan şarkımız çıkıyor. Bu yazı sallayacağız Allah’ın izniyle. Birçok yere olduğu gibi buraya da reklamımızı koyduk. Vallahi oturup kendi afişime bakmak güzel oldu.”
Sukulent bakımı nasıl yapılır?
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