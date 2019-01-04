Afişi yayınlandı
YAPIMCILIĞINI Mustafa Uslu’nun üstlendiği “Çiçero” filminin afişi yayınlandı.
Yönetmenliğini Serdar Akar’ın üstlendiği, Erdal Beşikçioğlu ve Burcu Biricik’in başrolleri paylaştığı film, tarihte “yüzyılın casusu” olarak adlandırılan ‘Çiçero’nun hayatını anlatıyor.
Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Ertan Saban, Tamer Levent, Cem Kurtoğlu, Murat Garipağaoğlu, Mehmet Ulay, Altan Erkekli, Mehmet Esen, Selen Öztürk, Çiğdem Selışık Onat, Levent Ülgen, Açelya Özcan, Aylin Kılınçarslan ve Mehmet Ezel Özgün de yer alıyor. “Çiçero” 18 Ocak’ta beyazperdedeki yerini alacak.
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