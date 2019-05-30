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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.05.2019 - 11:06, Son Güncelleme:

Adresini bildirmezse yakalama kararı çıkarılacak

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Adresini bildirmezse yakalama kararı çıkarılacak

Eski kayınpederi Atilla Kaplakarslan’a sosyal medyada hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 3 ay hapis istemiyle yargılanan ve savunması alınmayan Rafet El Roman’a, adresini bildirmediği takdirde yakalama emri çıkarılmasına karar verildi.

Rafet El Roman ile Ceren Kaplakarslan 6 Ekim 2016’da Almanya’da boşanmıştı. Boşanma davasından iki ay sonra Rafet El Roman, sosyal medyada eski kayınpederi Atilla Kaplakarslan’a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulundu.
Bunun üzerine Kaplakarslan, avukatı Nazmi Tırlı aracılığı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na eski damadı hakkında suç duyurusunda bulundu. 
Yurtdışında yaşamaktadır
Savcılığa “şüpheli” sıfatıyla ifade veren Rafet El Roman , “Şikayetçi, boşanmış olduğum eşimin babasıdır. 2016 yılında eşimden boşandım. Boşanma davası sonrası Atilla Kaplakarslan sosyal paylaşım sitelerinde, televizyonda, basında bana yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulundu.
Ben de onun bu paylaşımları üzerine paylaşımlarda bulundum. Suçlamayı kabul etmem” dedi. İddianamede şüpheli Rafet El Roman’ın sesli, yazılı ve görüntülü bir ileti ile hakaret suçundan 4 aydan 2 yıl 3 aya kadar yargılanarak cezalandırılması talep edildi.
Davanın ilk duruşmasına katılan şüpheli Rafet El Roman’ın avukatı, “Müvekkilim yurtdışında yaşamaktadır. Adresini bildireceğiz.
Duruşmada hazır edemedik” dedi. Mahkeme El Roman’ın savunmasının alınabilmesi için adresinin bildirilmesine, aksi takdirde yakalama emri çıkartılacağını ara kararında açıklayarak duruşmayı erteledi.

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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