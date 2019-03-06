Adres şastı, şarkı Demet’in oldu
DEMET Akalın, yeni albümünü doğum günü olan 23 Nisan’da çıkaracak.
Ünlü şarkıcı, önceki gün Süper FM’de yayınlanan “Seyhan Erdağ ile Kulaktan Kulağa” adlı radyo programının canlı yayına telefonla bağlandı.
Akalın albümünde yer alan “Ağlar O Deli” adlı şarkının ilginç öyküsünü de anlattı:
“Ayla Çelik, Ebru Gündeş’e atacağı şarkıyı yanlışlıkla WhatsApp’tan bana attı. ‘Uçaktan indim, geliyorum senin eve’ dedim, koşarak evine gittim
ve şarkıyı aldım! Slow, damar bir şarkı.”
‘Ağlar o deli’ şarkısının sözleri
‘Ona benden bahsetmeyin
Anlar anlar hâlâ sevdiğimi
Bu şarkıyı dinletmeyin ağlar
Ağlar ağlar o deli’
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