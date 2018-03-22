Adnan Koç kimdir? Hangi dizilerde oynadı?
Adnan Koç, son günlerde adının gündemde sık sık anılmasıyla birlikte birçok vatandaşın araştırdığı konu oldu. Daha önce birçok dizide rol alan Adnan Koç, aynı zamanda aldığı müzik eğitimi ile birçok alanda da boy gösterme şansını yakalamıştır. Peki, Adnan Koç kimdir hangi dizilerde oynamıştır? İşte, merak edilen isim hakkında detaylı bilgiler
Adnan Koç, 26 Haziran 1981 tarihinde Mardin'de dünyaya gelmiştir. Lisans mezunu olan Adnan Koç, müzik eğitimini ise Emin Ongan Üsküdar Musiki Derneği'nde almıştır. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve 9 Eylül Üniversitesi'nin koristliğini ve solistliğini de yapan Adnan Koç, özel bir oyunculuk okulundan oyunculuk eğitimi almıştır.
TRT - KASDAV işbirliği ile yapılan 2006 Türkiye Geneli TSM Ses Yarışması birincisi olan Adnan Koç, 12 TV filminde başrol almıştır. İşte o yapımlardan bazıları;
Osmanlı'da Derin Devle 2013 Kethüda Mehmet Paşa
Muhteşem Yüzyıl 2011 - 2014 Behram Paşa
Sarı Sarı Liralar 2009 Saruhan
Yürek Yarası 2008 Aziz
Hürmüz Gelin 2007
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