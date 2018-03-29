Adı İbo'nun vurulması olayına karışmıştı... Zaza Şehmuz hayatını kaybetti!
Müzik dünyasının önemli isimlerinden Zaza Şehmuz olarak bilinen Şehmuz İlgin, hayatını kaybetti.
Aralarında İbrahim Tatlıses, Ahmet Kaya, Mahsun Kırmızıgül, Emrah gibi ünlü isimler olan sanatçılara albüm yapan Şehmuz İlgin, 70 yaşındaydı.
Şehmuz İlgin'in adı 1990 yılında İbrahim Tatlıses'in Maksim Gazinosu'nda ayağından vurulması olayına karışmıştı.
İlgin, yarın Diyarbakır Ulu Cami'nden son yolculuğuna uğurlanacak.
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